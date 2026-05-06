La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles a los integrantes del grupo surcoreano BTS en el Palacio Nacional, donde los artistas salieron a uno de los balcones de la sede del Ejecutivo antes de iniciar su serie de conciertos en la capital del país.

A través de su cuenta de X, la mandataria dio la bienvenida a la agrupación, afirmando que la música y los valores funcionan como un puente de unión entre México y Corea del Sur.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

En la publicación, Sheinbaum compartió una fotografía junto a la banda, donde se le observa sosteniendo un cartel oficial de la gira 2026 firmado por todos los miembros del conjunto.

Este acercamiento, gestionado por la Secretaría de Cultura, se originó tras una iniciativa del Gobierno de México para atender las quejas de los seguidores locales ante la alta demanda y escasez de boletos para las presentaciones.

La presidenta detalló que envió una comunicación formal a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, quien respondió de manera positiva a la solicitud de mediación. “Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló esta mañana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (3-d), reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

Por otro lado, Sheinbaum aprovechó la reunión para solicitar a los intérpretes de ‘SWIM’ que consideren regresar al país el próximo año, para que los fanáticos que quedaron fuera de esta gira tengan una nueva oportunidad de verlos.

Fuera del Palacio Nacional, miles de seguidores se congregaron para presenciar el evento. Asimismo, la agenda de BTS en México contempla tres fechas en el Estadio GNP Seguros, el 7, 9 y 10 de mayo.

Personas saludan a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

*Con información de EFE