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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (4-i) reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (4-i) reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Redacción EC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles a los integrantes del grupo surcoreano BTS en el Palacio Nacional, donde los artistas salieron a uno de los balcones de la sede del Ejecutivo antes de iniciar su serie de conciertos en la capital del país.

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