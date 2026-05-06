BTS ha confirmado tres fechas de conciertos en México como parte de su más reciente gira mundial. Estas presentaciones del ARIRANG TOUR fueron programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Es así que la agrupación llegó a México este miércoles, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los recibió en el Palacio Nacional de México, tras una invitación formal que realizó la gestión actual a los jóvenes artistas. La mandataria organizó este evento para así permitir que miles de fanáticos pudieran estar más cerca de sus ídolos, en especial aquellos que no lograron conseguir tickets para los conciertos.

BTS en México | Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL México

BTS sostuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, según lo coordinado alrededor de las 5:00 p.m. (hora local México), conocieron el recinto y posteriormente salieron a saludar a ARMY por uno de los balcones del palacio. Los cantantes (Jimin, Jungkook, V, RM, Suga, J-Hope y Jin) fueron recibidos desde la plancha del Zócalo de la capital mexicana y ofrecieron al público unas palabras en español:

“Hola, muchas gracias por recibirnos y no podemos esperar para el concierto de mañana. Vamos a divertirnos mañana. Te amo, te quiero, muchas gracias”.

“Hola, no hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, los extraño, nosotros extrañamos muchísimo a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por tanto, nos vemos la próxima vez, adiós”.

Asimismo, resaltaron que estaban felices de volver al país y lo especial que es la energía de México. J-Hope se atrevió a grabar el momento en el que los otros seis integrantes saludan al público desde el balcón junto a la presidenta.

BTS visita el Palacio Nacional de México y causa revuelo en miles de army | Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL México

BTS en México | Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL México

BTS visita el Palacio Nacional de México | Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL México

Sheinbaum añadió que ya ha extendido una invitación para que regresen pronto a México, de ser posible, el próximo año. Cabe recordar que BTS es muy popular en el mundo, especialmente tras su regreso a la escena pública y su alta del servicio militar. México no es la excepción, donde se realizó el sold out en las tres fechas programadas y se reportó una asistencia de 65 mil personas por cada concierto.

A pesar de la gran acogida, muchos fanáticos se quedaron sin entradas. Por ello, Claudia Sheinbaum se comunicó con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para encontrar alguna manera de disminuir la inconformidad del army mexicano.

No se logró un cambio mayor en las fechas o aforo, sin embargo; se gestionó a través de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, una visita al Palacio Nacional de México que se pudo realizar previo a los conciertos.