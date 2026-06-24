Este 24 de junio, Stray Kids lanzaron su más reciente canción titulada “Run It”. Este lanzamiento no tardó en alcanzar los primeros lugares de la lista de estrenos de iTunes en países como Estados Unidos y Australia, lo cual demuestra la relevancia del grupo surcoreano en la industria musical y el gran apoyo de sus fanáticos al nuevo proyecto. La reconocida agrupación de K-pop abre una nueva etapa musical con el sencillo Run It, un tema enérgico con un fuerte mensaje que ha funcionado como un adelanto de su próximo disco “THIS & THAT”.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Stray Kids?

De acuerdo con lo anunciado, el disco “THIS & THAT” llegaría a todas las plataformas el 7 de agosto de 2026. Junto con el estreno mundial del nuevo material, se daría inicio a una gira internacional que comenzaría con cinco conciertos programados para el 25, 26 y 29 de julio y 1 y 2 de agosto en Corea del Sur. Asimismo, se han confirmado fechas para Asia, en ciudades como Tokio, Nagoya, Osaka, Hong Kong, Bangkok, Singapur.

Stray Kids es una de las bandas de K-pop más populares del momento, integrada por Seungmin, Hyunjin, I.N., Lee Know, Changbin, Bang Chan, Han y Felix; juntos han logrado amasar una gran cantidad de fans alrededor del mundo en solo ocho años desde sus inicios.

La agrupación que debutó en 2018 ha ido cosechando éxitos tras éxitos hasta posicionarse en la competitiva industria del K-pop a nivel mundial. Hoy en día Stray Kids supera los 9 millones de oyentes en plataformas como Spotify y con su nuevo álbum busca ampliar la oferta musical para llegar a un nuevo público sin perder la esencia que los caracteriza.

RUN IT VIDEO: EL NUEVO SENCILLO DE STRAY KIDS

Este nuevo sencillo marca el comeback de Stray Kids a la escena musical, tras nueve meses, y es la perfecta muestra de lo que se viene en el nuevo disco desde el diseño, el sonido, hasta el concepto y la puesta musical. En esta ocasión, su nuevo avance brilla con una fusión de rap y electrónica, un performance de primer nivel y un mensaje de aliento y resiliencia.

Aún no se conoce si el tour mundial de THIS&THAT podría extenderse a Latinoamérica. Su primer paso por el Perú fue en abril de 2025, día en que se presentaron en el Estadio de San Marcos con su gira mundial DominATE. Por el momento, solo hay fechas confirmadas en Asia, pero queda abierta la posibilidad del anuncio de nuevos shows.