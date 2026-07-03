Tras la negativa del Instituto Nacional de Deportes (IND) de autorizar el uso del Estadio Nacional para los esperados conciertos de BTS en Chile, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito como alternativa para recibir a la popular banda surcoreana.

A través de un comentario publicado en Instagram, la autoridad comunal lamentó la decisión del IND y destacó la enorme expectativa que existe entre los fanáticos chilenos. Según expresó, miles de personas esperan un show que ha recibido elogios en distintas partes del mundo y que Chile merece albergar.

LEE MÁS: BTS comparte emotivo video de su visita al Palacio Nacional de Ciudad de México

“Es una lástima esta noticia son miles las personas que esperan este espectáculo, que ha recibido excelentes críticas en todo el mundo. Chile merece tener este show. El Estadio Sausalito de Viña del Mar está desde ya disponible para hacerlo posible”, escribió en su comentario.

Alcaldesa de Viña del Mar ofrece el estadio Sausalito de Viña del Mar para los conciertos de BTS en Chile. (Foto: Instagram / @maca_ripa)

“Por la música y la cultura, espero sinceramente que esta situación pueda resolverse y que el público chileno tenga la oportunidad de vivir esta experiencia”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que la ciudad reciba uno de los eventos musicales más importantes del año en Chile.

Cabe señalar que el ofrecimiento se da en medio de la polémica generada por el rechazo del IND, organismo que argumentó razones técnicas y la necesidad de resguardar el calendario deportivo e institucional del Estadio Nacional. El montaje de un escenario central de 360 grados implicaría varios días de intervención sobre la cancha, afectando compromisos previamente programados.

Pese a la controversia, el IND aclaró que no se opone a la realización de conciertos masivos y planteó como opciones otros espacios del mismo recinto, como la Explanada Sur o el Parque Sur. Sin embargo, estas alternativas aún no han sido confirmadas por la productora del evento.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Hasta el momento, la productora DG Medios no ha informado si trasladará los conciertos al Estadio Sausalito, elegirá otra sede o reprogramará las fechas. Los seguidores de BTS permanecen a la espera de un anuncio oficial que despeje el futuro de uno de los espectáculos más esperados de 2026 en Chile.