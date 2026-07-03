A través de un comentario publicado en Instagram, la autoridad comunal lamentó la decisión del IND y destacó la enorme expectativa que existe entre los fanáticos chilenos. Según expresó, miles de personas esperan un show que ha recibido elogios en distintas partes del mundo y que Chile merece albergar.
“Es una lástima esta noticia son miles las personas que esperan este espectáculo, que ha recibido excelentes críticas en todo el mundo. Chile merece tener este show. El Estadio Sausalito de Viña del Mar está desde ya disponible para hacerlo posible”, escribió en su comentario.
“Por la música y la cultura, espero sinceramente que esta situación pueda resolverse y que el público chileno tenga la oportunidad de vivir esta experiencia”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que la ciudad reciba uno de los eventos musicales más importantes del año en Chile.
Cabe señalar que el ofrecimiento se da en medio de la polémica generada por el rechazo del IND, organismo que argumentó razones técnicas y la necesidad de resguardar el calendario deportivo e institucional del Estadio Nacional. El montaje de un escenario central de 360 grados implicaría varios días de intervención sobre la cancha, afectando compromisos previamente programados.
Pese a la controversia, el IND aclaró que no se opone a la realización de conciertos masivos y planteó como opciones otros espacios del mismo recinto, como la Explanada Sur o el Parque Sur. Sin embargo, estas alternativas aún no han sido confirmadas por la productora del evento.
Hasta el momento, la productora DG Medios no ha informado si trasladará los conciertos al Estadio Sausalito, elegirá otra sede o reprogramará las fechas. Los seguidores de BTS permanecen a la espera de un anuncio oficial que despeje el futuro de uno de los espectáculos más esperados de 2026 en Chile.