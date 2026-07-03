Alcaldesa de Viña del Mar ofrece el estadio Sausalito de Viña del Mar para los conciertos de BTS en Chile. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
Alcaldesa de Viña del Mar ofrece el estadio Sausalito de Viña del Mar para los conciertos de BTS en Chile. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
Por Redacción EC

Tras la negativa del Instituto Nacional de Deportes (IND) de autorizar el uso del Estadio Nacional para los esperados conciertos de BTS en Chile, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito como alternativa para recibir a la popular banda surcoreana.

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