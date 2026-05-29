El popular grupo surcoreano BTS compartió un video donde muestra los entresijos de su visita a Palacio Nacional en Ciudad de México de hace semanas, donde sus integrantes se reunieron con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial ‘ARIRANG’.

En el video, de cinco minutos de duración, se ve a los miembros de BTS caminar por la sede del Poder Ejecutivo y lugar de residencia de la mandataria mexicana mientras una guía les explica la importancia del lugar.

Al encuentro con Sheinbaum acudieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. “No puedo creer que estemos aquí”, llegan a decir los cantantes de la popular banda surcoreana, quienes realizaron esta visita a Palacio Nacional el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez) / Sáshenka Gutiérrez

El video, publicado en Youtube, también muestra su encuentro con la presidenta mexicana, a quien le agradecieron la acogida y la posibilidad de conocer su lugar de residencia.

“Este es el Palacio Nacional. Tiene 700 años. Vengan, les mostraré mi oficina”, les dijo Sheinbaum en inglés.

En la conversación que mantuvo con los miembros de BTS, la mandataria les entregó un reconocimiento de “visitantes distinguidos” del Gobierno de México.

BTS visita el Palacio Nacional de México por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: X)

Posteriormente se ve cómo los músicos salen al balcón del Palacio Nacional para saludar a miles de sus seguidores congregados en el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más emblemática del país norteamericano.

En su conferencia de prensa diaria de este miércoles, Sheinbaum aplaudió los “mensajes muy positivos” que en su opinión lanza BTS durante sus conciertos y destacó el carácter “sencillo y nada pretencioso” de los miembros del grupo.

“Se ve que a ellos les gustó la visita y lo percibieron bien porque suben un video el día de hoy de ese encuentro que tuvimos en Palacio Nacional (...) Como cualquier joven se impresionaron de Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados, y después se emocionaron muchísimo cuando vieron a tanta gente en el Zócalo”, declaró la jefa del Ejecutivo mexicano.

Personas saludan a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez) / Sáshenka Gutiérrez

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

Durante su estancia, además, visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

‘ARIRANG’ representa el regreso de BTS a los escenarios después de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.