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BTS comparte emotivo video de su visita al Palacio Nacional de Ciudad de México. (Foto: Captura de YouTube / BANGTANTV)
BTS comparte emotivo video de su visita al Palacio Nacional de Ciudad de México. (Foto: Captura de YouTube / BANGTANTV)
Por Agencia EFE

El popular grupo surcoreano BTS compartió un video donde muestra los entresijos de su visita a Palacio Nacional en Ciudad de México de hace semanas, donde sus integrantes se reunieron con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial ‘ARIRANG’.

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