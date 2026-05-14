El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la cantante colombiana Shakira presentaron este jueves el espectáculo musical para el medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde la artista compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

Y es que, por primera vez en el certamen, la FIFA implementará un formato de “halftime show” similar al de los eventos deportivos estadounidenses.

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Esta decisión, coordinada por la productora Global Citizen, implicaría que el descanso del partido final supere los 15 minutos reglamentarios, tal como ocurrió en la prueba realizada durante el Mundial de Clubes pasado, donde el entretiempo se extendió a 25 minutos.

La selección de los artistas estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien buscó una propuesta que integre la cultura pop, los ritmos latinos y las tendencias asiáticas.

“No puedo esperar para estar en ese escenario, el más grande del mundo”, expresó Shakira por su parte durante el acto de presentación oficial. La barranquillera también ha presentado el tema ‘Dai Dai’, oficial de este torneo.

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Con esta presentación, la cantante celebra su cuarta participación en una Copa del Mundo. Debutó en Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura, volvió en Sudáfrica 2010 para entonar el himno oficial “Waka Waka”, y en Brasil 2014 cerró el evento con el vibrante tema “La La La”.

A diferencia de las ediciones anteriores, donde las presentaciones musicales se realizaban en la ceremonia de clausura previo al inicio del juego, en 2026 el show se realizará durante la pausa del partido por el título, marcando un cambio definitivo en el protocolo.

*Con información de EFE