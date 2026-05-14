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Con esta presentación, la cantante suma su cuarta aparición en una Copa del Mundo | (Foto: captura @shakira / X)
Con esta presentación, la cantante suma su cuarta aparición en una Copa del Mundo | (Foto: captura @shakira / X)
Por Redacción EC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la cantante colombiana Shakira presentaron este jueves el espectáculo musical para el medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde la artista compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

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