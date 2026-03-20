Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El reencuentro tendrá su momento más visible este sábado 21 de marzo (6 a.m. hora Perú), con un concierto transmitido en vivo por Netflix desde Seúl. (Foto: Captura de pantalla)
El reencuentro tendrá su momento más visible este sábado 21 de marzo (6 a.m. hora Perú), con un concierto transmitido en vivo por Netflix desde Seúl. (Foto: Captura de pantalla)
Por Leslie A. Galván

El primer pensamiento que vino a la cabeza de una fan peruana del staff de fanclub de BTS cuando escuchó “Arirang” fue un suspiro con la mano en el corazón: “Por fin. Regresaron”. Tras casi cuatro años de pausa musical desde 2022, el grupo de siete integrantes surcoreanos (RM, Jimin, V, Jungkook, Suga, Jin y J-Hope) vuelve con un lanzamiento que reactivó de inmediato al ARMY, su ejército global de seguidores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.