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BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de "BTS: El Regreso". (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de "BTS: El Regreso". (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
Por Redacción EC

BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de “BTS: El Regreso”, un documental oficial que se lanza este 27 de marzo de 2026 a través de Netflix, despertando la emoción de millones de fans alrededor del mundo.

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