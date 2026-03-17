BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de “BTS: El Regreso”, un documental oficial que se lanza este 27 de marzo de 2026 a través de Netflix, despertando la emoción de millones de fans alrededor del mundo.

Con la dirección del aclamado Bao Nguyen, “BTS: El regreso” ofrece un acceso sin precedentes al viaje lleno de dudas, risas y redescubrimientos de los siete integrantes en su vuelta al estudio para crear nueva música y preparar el comeback.

El tráiler oficial presentado por Netflix, anticipa una narrativa sincera que no solo muestra la reunión del grupo, sino también momentos de vulnerabilidad, dudas y reinvención artística que marcaron la preparación del nuevo material musical.

“BTS: El Regreso” ofrece más que un simple repaso: es una mirada profunda al proceso creativo y humano de los siete integrantes; RM, Jin, SUGA, j‑hope, Jimin, V y Jung Kook, después de años de pausa obligada por el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.

Asimismo, BTS ha planificado una serie de eventos que acompañan su regreso. El álbum “Arirang” que se lanzará el 20 de marzo de 2026 y “BTS The Comeback Live: ARIRANG”, un concierto transmitido en vivo desde Seúl a través de Netflix, el 21 de marzo.

BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de "BTS: El Regreso". (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)

Producido por un equipo de renombre e impulsado por HYBE y Netflix, “BTS: El Regreso” promete ser un documental de alto impacto, capturando no solo la música, sino también la resiliencia, hermandad y reinvención que han definido la trayectoria de BTS desde su debut en 2013.