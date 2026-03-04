La carrera de Flavia Laos vive un giro decisivo. La intérprete peruana confirmó recientemente su incorporación a HYBE America, brazo estadounidense del reconocido conglomerado surcoreano que ha impulsado a fenómenos globales como BTS. Este importante paso no solo marca su proyección hacia el mercado internacional, sino que también llega acompañado de nuevos retos profesionales.

Flavia no ocultó que sueña con llegar más lejos y que la idea de compartir cartel con la boyband BTS, incluso como acto previo, ya no parece una meta imposible sino una oportunidad que podría concretarse gracias a sus recientes alianzas en la industria musical. “Va a venir, va a venir (BTS). Ya me llegó la llamada”, aseguró.

El próximo 27 de marzo, la cantante abrirá el show de Kapo en Costa 21, lo que representa un nuevo hito en su trayectoria musical. “Estoy supercontenta porque estoy logrando cosas que nunca me imaginé. Kapo es un artista internacional y a mí me encantan sus canciones. Están supervirales en TikTok”, expresó Laos en diálogo con La República.

¿Flavias Laos será telonera en el concierto de BTS en Lima?

Al ser consultada sobre la posibilidad de presentarse antes del grupo surcoreano, la cantante aclaró que no se trata de algo sencillo, ya que la banda no suele incluir artistas invitados en sus conciertos. Sin embargo, reveló que recibió una llamada de su equipo advirtiéndole que esté atenta ante cualquier anuncio sobre una eventual fecha en Perú.

“Todavía, no es así de fácil, porque ellos nunca han tenido teloneros, pero me llamó mi jefe y me dijo: ‘Por si acaso están abriendo en Perú, así que ojito, ojito. Sería increíble, sería ¡wow!’”, mencionó la artista a los medios.

Flavia Laos se encuentra trabajando en próximos estrenos musicales y en una propuesta con proyección global, enfocada en fortalecer su carrera como solista más allá de las fronteras peruanas. Con esta nueva etapa, la artista apunta a expandir su presencia en mercados internacionales. La también actiz lanzará este 6 de marzo su EP ‘La rubia enamorada’, donde expresa su lado más romántico y hace un repaso por su recorrido sentimental.