Los días libres son una oportunidad para descansar, compartir tiempo con la familia o realizar actividades pendientes. Por eso, cuando un feriado coincide con el fin de semana, muchos trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de una jornada adicional de descanso. Esta duda surge recientemente en Perú por el Día de Todos los Santos, que en 2026 se conmemorará el domingo 1 de noviembre. Ante ello, existe expectativa por saber si el lunes 2 también será libre o si las actividades laborales continuarán con normalidad. En este contexto, cabe recordar que durante noviembre se han anunciado disposiciones especiales relacionadas con la visita del papa León XIV, que contemplan descansos en determinadas regiones. A continuación, te contamos qué establece el calendario oficial y cuáles serán los próximos feriados y días no laborables en el país.

¿EL LUNES 2 DE NOVIEMBRE SERÁ FERIADO O DÍA LABORABLE EN PERÚ?

Los trabajadores peruanos deberán acudir a sus centros de labores el lunes 2 de noviembre, debido a que esta fecha no ha sido reconocida como feriado nacional ni como día no laborable mediante una disposición extraordinaria. Aunque el Día de Todos los Santos se celebrará el domingo anterior, esto no significa que el descanso deba trasladarse automáticamente a la siguiente jornada.

Para que una fecha adicional sea considerada libre, es necesario que exista una norma que autorice expresamente esa medida. En este caso, no se ha establecido una disposición general que suspenda las actividades laborales el lunes 2 de noviembre.

Por tanto, las empresas y entidades deberán desarrollar sus actividades habituales durante esa jornada, salvo que exista alguna disposición particular aplicable a determinados trabajadores, según explica el diario La República.

(Imagen: Gemini IA)

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambas fechas permiten interrumpir las actividades laborales, existen diferencias importantes en cuanto a su aplicación y las obligaciones de los trabajadores. Un feriado nacional está reconocido por ley y garantiza un descanso remunerado sin que las horas correspondientes deban recuperarse.

Por otro lado, los días no laborables se establecen mediante disposiciones específicas y, por lo general, están dirigidos a los trabajadores del sector público. En estos casos, el tiempo dejado de trabajar debe compensarse posteriormente. Para quienes pertenecen al sector privado, acogerse a estas jornadas depende de los acuerdos establecidos entre el empleador y sus trabajadores.

Foto: GEC / ALESSANDRO CURRARINO

¿QUÉ FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES HABRÁ EN NOVIEMBRE DE 2026?

Durante noviembre también se aplicarán jornadas extraordinarias por la visita del papa León XIV, oficializadas mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano.

El calendario contempla las siguientes fechas:

Domingo 1 de noviembre: feriado nacional por el Día de Todos los Santos.

feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre: en Lima y Callao, el descanso comenzará a la 1.00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche.

en Lima y Callao, el descanso comenzará a la 1.00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche. Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Domingo 15 de noviembre: día no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali.

día no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali. Lunes 16 de noviembre: jornada completa no laborable en Lima y Callao.

VIDEO RECOMENDADO: