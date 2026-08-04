Flavia Laos vivió un incómodo momento durante su participación en el reality chileno, donde fue agredida por la argentina Bárbara Muriel. (Foto: Captura de YouTube / MEGA Oficial)
Flavia Laos vivió un incómodo momento durante su participación en el reality chileno, donde fue agredida por la argentina Bárbara Muriel. (Foto: Captura de YouTube / MEGA Oficial)
Por Redacción EC

La actriz e influencer Flavia Laos volvió a convertirse en protagonista de la polémica dentro del reality chileno “¿Volverías con tu ex? 2”, luego de verse involucrada en un fuerte enfrentamiento con la participante argentina Bárbara Muriel. El incidente ocurrió durante una discusión que pudo terminar peor.

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