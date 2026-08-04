La actriz e influencer Flavia Laos volvió a convertirse en protagonista de la polémica dentro del reality chileno “¿Volverías con tu ex? 2”, luego de verse involucrada en un fuerte enfrentamiento con la participante argentina Bárbara Muriel. El incidente ocurrió durante una discusión que pudo terminar peor.

Las imágenes difundidas por el programa muestran que el conflicto se inició cuando Muriel ingresó a una habitación donde Flavia se encontraba junto a otros participantes. La tensión aumentó rápidamente y ambas intercambiaron reclamos en medio de una situación cada vez más acalorada.

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Según se observa en los videos que circulan en redes sociales, la argentina intentó sacar a la peruana del lugar donde estaba, lo que provocó una fuerte reacción de Laos. En medio del altercado, otros integrantes del reality tuvieron que intervenir para evitar que la discusión escalara aún más.

Flavia Laos encaró a Bárbara Muriel tras jalarle del cabello.

Tras el incidente, Flavia rompió su silencio y aseguró que fue víctima de una agresión. “¿Qué te pasa? Me jaló el pelo”, exclamó la influencer durante el enfrentamiento contra Bárbara Muriel, quien se mostró muy inquieta durante el intercambio.

Cabe recordar que la presencia de Flavia Laos en el programa chileno ha estado marcada por varias controversias. En las últimas semanas, la influencer ha protagonizado tensos intercambios con su expareja Austin Palao y también ha sido vinculada sentimentalmente con algunos participantes del programa.

Pese a la polémica, Flavia Laos continúa siendo una de las concursantes más comentadas de “¿Volverías con tu ex? 2”. El reciente altercado con Bárbara Muriel ha incrementado aún más la atención sobre su participación, convirtiéndola en una de las figuras centrales de esta temporada del reality.

Bárbara Muriel bota a Flavia Laos de la cama de Luis Mateucci de manera violenta.

Por otro lado, Flavia Laos también se ha reencontrado con una de sus pasiones: la actuación, ya que en las próximas semanas estrenará la película “Mañana me caso”, comedia peruana donde comparte roles con sus amigas actrices Mayra Goñi y Alessandra Fuller.