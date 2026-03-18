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Suga (Min Yoongi) es el reconocido rapero y productor de la banda global BTS, también identificado en su faceta solista bajo el alias Agust D.
Suga (Min Yoongi) es el reconocido rapero y productor de la banda global BTS, también identificado en su faceta solista bajo el alias Agust D.
Por Redacción EC

Suga (Min Yoongi), productor de BTS, ha debutado como coautor de “MIND Program”, un manual de terapia social basada en la música.

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