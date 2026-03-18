Suga (Min Yoongi), productor de BTS, ha debutado como coautor de “MIND Program”, un manual de terapia social basada en la música.

La obra, publicada oficialmente esta semana, está diseñada específicamente para fortalecer las habilidades sociales de niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

El proyecto fue desarrollado junto a la profesora Cheon Keun-ah, directora del Centro Min Yoongi en el Hospital Severance.

El programa propone un modelo clínico innovador que integra música, interacción, red y diversidad para facilitar la integración de pacientes jóvenes.

Mediante la práctica en conjuntos musicales, los pacientes aprenden a armonizar con otros de forma natural. Este sistema es pionero a nivel mundial al ser el primer modelo de terapia artística integrada y apoyo a la independencia introducido en un hospital universitario.

Suga se involucró activamente desde la planificación y realizó voluntariados enseñando guitarra a los niños participantes. La profesora Cheon destacó que su sensibilidad artística y compromiso sincero fueron fundamentales para concretar la metodología y el propósito de este libro terapéutico.

La iniciativa surge tras una donación de 5 mil millones de wones del artista para fundar el centro especializado que hoy lleva su nombre.