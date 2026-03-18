Resumen
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Suga (Min Yoongi), productor de BTS, ha debutado como coautor de “MIND Program”, un manual de terapia social basada en la música.
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