La esperada continuación de la épica espacial dirigida por Denis Villeneuve, “Dune: Parte 3”, ha revelado sus primeras imágenes oficiales, generando una gran expectativa entre los fans de la saga.

La tercera entrega de la saga se estrenará en cines a finales de este año y promete convertirse en una conclusión épica de la historia de Paul Atreides.

La trama de “Dune: Parte 3” está basada en ‘El Mesías de Dune’ de Frank Herbert, continuación de ‘Dune’ y segunda entrega de la saga literaria, por lo que se situará 12 años después de que Paul Atreides se convierta en emperador.

El reparto de la película incluye nombres como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Robert Pattinson y más.

Las primeras imágenes se publicaron poco después de que Timothée Chalamet perdiera el premio al Mejor Actor frente a Michael B. Jordan, y fueron difundidas tanto por el propio actor en sus redes sociales como por las cuentas oficiales de la película. En ellas, el protagonista aparece con un rostro que refleja desgaste físico y emocional, insinuando que la historia tomará un tono mucho más oscuro y complejo que en las entregas previas.

“Dune: Parte 3” llegará a los cines en diciembre de 2026, coincidentemente, en el mismo mes de “Avengers: Doomsday”, lo que prepara una gran lucha en la taquilla global.

“Dune 3” estrena su tráiler oficial, generando una gran expectativa entre los fans de la saga. (Foto: Captura de YouTube /WB)

Como se recuerda, “Dune: Parte 2” tuvo una gran presencia en los cines en 2024 con una taquilla de 714,8 millones de dólares, pese a estrenarse a principios de marzo, un mes sin muchos estrenos taquilleros. Ahora, la tercera entrega espera superar este éxito.