La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor Actor, los nominados fueron: Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent. El ganador fue: Michael B. Jordan por la cinta Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)

Mejor Actor – Nominados

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Ganadores de años anteriores

2025: Adrien Brody — The Brutalist

Adrien Brody — 2024: Cillian Murphy — Oppenheimer

Cillian Murphy — 2023: Brendan Fraser — The Whale

Brendan Fraser — 2022: Will Smith — King Richard

Will Smith — 2021: Anthony Hopkins — The Father

Anthony Hopkins — 2020: Joaquin Phoenix — Joker

En su discurso, [Nombre del ganador] destacó: “Dios es bueno, me dio un buen padre y madre, el viajo desde Ghana hasta aqui”.