Hasta junio de 2024, el panorama cinematográfico ha sido diverso y vibrante, con una mezcla de grandes éxitos y decepciones notables. Desde épicas de ciencia ficción que han cautivado a las audiencias hasta fracasos que no lograron alcanzar sus expectativas, en Saltar Intro de El Comercio hemos analizado las películas que han marcado la primera mitad del año y generado un balance.

Éxitos destacados de 2024

“Dune: Parte dos” se estrenó el 15 de marzo de 2024 y ha sido uno de los grandes éxitos del año. Dirigida por Denis Villeneuve y basada en la obra de Frank Herbert, esta segunda entrega continúa la historia de Paul Atreides mientras se une a los Fremen en su lucha contra las fuerzas opresoras en el planeta desértico de Arrakis. La película ha sido ampliamente elogiada por su impresionante narrativa y efectos visuales, consolidando a Villeneuve como un maestro del cine de ciencia ficción. Críticos y audiencias han destacado la capacidad de la película para combinar una rica complejidad narrativa con un espectacular despliegue visual.

Por otro lado, “Civil War” ha sorprendido a muchos con su visión distópica de un Estados Unidos en caos. Dirigida por Alex Garland y protagonizada por Kirsten Dunst y Wagner Moura, esta película explora las profundas divisiones sociales y políticas en una nación fracturada. La crítica ha aclamado su narrativa oscura y su comentario social agudo, situándola como una de las películas más relevantes del año.

Timothée Chalamet interpreta a Paul Atreides en la película "Dune: Part Two". Él es el Duque exiliado de la Casa Atreides (Foto: Warner Bros.)

“Desafiantes” también ha dejado una impresión duradera. Esta película, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, se adentra en el mundo del tenis profesional, explorando la intensidad de las rivalidades y las complejidades emocionales de los atletas. Guadagnino ha sido elogiado por su habilidad para capturar la psicología del deporte, y la actuación de Zendaya ha sido particularmente destacada.

En el ámbito de la ciencia ficción, “El planeta de los simios: nuevo reino”, dirigida por Wes Ball, ha revitalizado la franquicia con una narrativa emocionante que explora la coexistencia de simios y humanos en un mundo post-apocalíptico. La película ha sido elogiada por su profundidad y efectos visuales innovadores, consolidándose como una de las mejores de la serie.

Para los amantes del anime, “Haikyu!! La batalla del basurero” ha sido un éxito rotundo. Esta adaptación cinematográfica del popular manga y anime ha capturado la intensidad y emoción de los partidos de voleibol, con una animación de alta calidad que ha satisfecho tanto a fanáticos de la serie como a nuevos espectadores.

“Furiosa: de la saga Mad Max”, dirigida por George Miller, ha expandido el universo de “Mad Max” con una precuela que explora los orígenes del personaje de Imperator Furiosa. Anya Taylor-Joy ha sido aclamada por su poderosa interpretación, y la película ha sido un éxito tanto en la crítica como en taquilla, estableciendo nuevos estándares para las películas de acción.

Amya Taylor-Joy es la protagonista de "Furiosa: de la saga Mad Max". (Warner Bros)

Finalmente, en el género de terror, “La Primera Profecía”, dirigida por James Wan, ha sido una adición espeluznante. La película explora una antigua profecía que se desata en un pequeño pueblo, desatando eventos sobrenaturales. Ha sido elogiada por su atmósfera inquietante y su capacidad para mantener la tensión.

Películas que no cumplieron las expectativas en 2024

No todas las películas de 2024 han sido recibidas con entusiasmo. “Madame Web”, una entrada en el universo de Spider-Man, no logró impresionar. A pesar de contar con un elenco destacado, incluyendo a Dakota Johnson y Sydney Sweeney, la película fue criticada por su trama confusa y su falta de cohesión. La crítica destacó que la película no logró aprovechar el potencial del personaje ni expandir adecuadamente el universo de Spider-Man.

Dakota Johnson en "Madame Web".

“Mean Girls”, una nueva adaptación del clásico de 2004, tampoco ha logrado capturar la magia de la original. Aunque basada en el exitoso musical, la película recibió críticas mixtas por no ofrecer nada nuevo y por depender demasiado de la nostalgia sin aportar frescura a la historia.

“Los extraños: Capítulo 1″, una secuela de la serie de películas de terror, ha sido otro fracaso. A pesar de los intentos de revitalizar la franquicia, la película fue criticada por su falta de originalidad y por depender de sustos previsibles. Las críticas señalaron que la película no logró capturar la tensión y el horror de las entregas anteriores.

“Winnie Pooh: miel y sangre 2″, una secuela de la controversial película de terror que reimagina a los personajes infantiles como monstruos, fue ampliamente criticada. A pesar de la curiosidad inicial, la secuela fue vista como innecesaria y mal ejecutada, con muchos señalando que la película falló en aportar algo nuevo o interesante a la historia.

Por último, “Megamente 2″, una secuela de la popular película animada, no logró mantener el éxito de su predecesora. Aunque la primera película fue bien recibida, la secuela fue criticada por su falta de originalidad y por no aportar nuevos elementos a la historia. Las críticas mencionaron que la película parecía más un intento de capitalizar el éxito anterior que una adición significativa a la serie.

Conclusiones y perspectivas para la segunda mitad de 202 4

La primera mitad de 2024 ha demostrado ser un período de contrastes en el cine. Mientras que algunas películas han elevado el estándar del cine contemporáneo con narrativas complejas y efectos visuales innovadores, otras han fracasado en cumplir las expectativas, dejándonos con una sensación de decepción. A medida que avanzamos hacia la segunda mitad del año, el panorama cinematográfico promete nuevas y emocionantes producciones que podrían redefinir las tendencias actuales y ofrecer experiencias cinematográficas memorables (nos queda “Joker 2″, “Gladiador 2″, el posible estreno de “Megalópolis”y hasta “Sonic 3″).

Es evidente que las películas destacadas han dejado una marca significativa en la industria, estableciendo nuevos estándares y resonando tanto en la crítica como en el público. Por otro lado, los fracasos han servido como recordatorio de los desafíos que enfrentan las producciones cinematográficas en un mercado competitivo y exigente. Esperamos con ansias las nuevas producciones que nos esperan en la segunda mitad de 2024, confiando en que el cine continúe sorprendiendo y deleitando a las audiencias de todo el mundo.

