Nunca vi un tornado. No conozco a alguien que lo haya hecho. Sólo sé de historias de vida que se atravesaron en medio de la formación de estos monstruos giratorios que pueden llegar a ir más rápido que un auto de Fórmula 1 -al menos los de categoría cinco en la Escala Fujita-Pearson, conocidos como “el dedo de Dios”- y que se encargan de desmontar edificios como si fuesen piezas de lego o hacer volar a las vacas como en la película de 1996, dirigida por el neerlandés Jan de Bont que venía de hacer “Speed” y escrita por el afamado novelista Michael Crichton.

Ahora en 2024, “Tornados”, en plural, a diferencia de su antecesora, se estrenó en cines para presentarnos y tratar de volver a poner nuevamente al público en el ojo del cine de catástrofes. De la mano del estadounidense Lee Isaac Chung, nominado al Óscar como mejor director por su aclamadísima “Minari”, el filme producido oficialmente por Universal Studios, Warner Bros. Pictures, Amblin Entertainment, The Kennedy/Marshall Company contó con 155 millones de dólares de presupuesto, en una época como la de hoy donde esto es moneda corriente.

Este nuevo filme se describe como un “nuevo capítulo” dentro del universo del primero, en el que seguíamos la historia de personajes interpretados por Helen Hunt y Bill Paxton. Todo muy noventas, por supuesto. Ahora, en la tercera década del siglo 21, Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y Anthony Ramos toman la posta para tratar de inyectar un poco de frescura a la dinámica de la adultez joven millenial que se debate entre estar sobrecalificado, exponer los traumas sin miedo al estigma y salvar al resto para salvarte a ti mismo.

El resumen de la película podría hacerse así: un grupo de estudiantes de doctorado de meteorología se encuentran en las planicies de Oklahoma tratando de “debilitar” tornados para, además de predecirlos, hacer que no lleguen a las zonas pobladas y finalmente salvar vidas. Claro, esto sale mal. Al cabo de cinco años, Kate (Edgar-Jones) y Javi (Ramos), supervivientes de un categoría 5 se reúnen para intentar realizar el mismo experimento -ahora cada uno desde su lugar de trabajo- en el famoso “Callejón de los tornados”, un territorio de Estados Unidos que abarca varias ciudades, llanuras y espacios rurales. Allí también se encuentra Tyler (Powell), el famoso “vaquero de los tornados” que básicamente hace lo mismo sólo que un equipo que graba videos para Youtube y le cumple los deseos morbosos a sus seguidores por algunos likes. Muy de esta época.

Glenn Powell es Tyler en "Tornados". / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures; Warner Bros. Pictures & Amblin Entertainment

El filme no falla, al menos no por completo. Los efectos visuales y sonoros llevan el sello de calidad que incluso los grandes estudios parecía ya no podían garantizar. En este caso son irreprochables, pues impactan en el espectador a niveles que hacen que este se lleve las manos a la cara por un reflejo de autopreservación. En la narrativa donde el planeta o parte de él se ve aquejado por una hecatombe, se suele descuidar el enfoque de los personajes.

Hay quienes dicen, incluso, que estos vínculos sobran, pero Lee Isaac Chung, nominado al Óscar como mejor director por su aclamadísima “Minari”, demuestra por qué su fuerte está en conmover y explorar los mismos. Si bien el desarrollo de personajes se queda por ratos a medio camino y no tenemos un villano claro, salvo las menciones a una corporación que quiere poseer una tierras donde hay tornados (¿Tiene eso algún sentido?), los minutos en pantalla, los diálogos y las actuaciones cumplen con la máxima que uno espera cuando va a ver que el mundo se cae a pedazos: no aburren.

"Tornados" se estrenó el 11 de julio en la cartelera peruana. / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures, Warner Bros. and Amblin Entertainment

En 2024 el público es menos susceptible. Si hace décadas bastaba con destruir una calle o derrocar a un emperador, ahora necesitas un par de vueltas de tuerca más en el guion para impresionar. Quizá por eso ya no necesitas “el tornado”, sino varios que aparezcan en pantalla y que funcionen como piezas que van guiando a los personajes a conocerse, reír, perdonarse, llorar, sacrificarse y completar o fracasar en sus caminos heroicos.