Los seguidores de “Bridgerton”, serie con estilo de época de Netflix, están ansiosos por la llegada de la tercera temporada a la plataforma. La adaptación de la saga de Julia Quinn se confirmó hace dos años y un spin-off, “Queen Charlotte”, llegó a Netflix este año. Pero queda la intriga por cómo se desarrollará la siguiente historia de amor, que se salva el tiempo de la literatura, hasta el romance entre Penelope y Colin.

Con “Queen Charlotte”, los fans del universo de época de Netflix quedaron satisfechos, pues se trata de una conmovedora historia de la Reina Charlotte y su esposo enfermo, el Rey George. A partir de eso, es posible entender la raíz del carácter del personaje más fuerte y dominante de “Bridgerton”. Todos estarán atentos a ver si hay alguna relación entre el spin-off y la tercera temporada de la serie.

A continuación, se hará un repaso por la historia, los personajes y lo que se sabe de la serie de Netflix, “Bridgerton”.

Los cambios en “Bridgerton 3″

Primera temporada de "Bridgerton". Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page en los papeles de Daphne Bridgerton y Simon Basset.

En la serie de Shonda Rhimes, Daphne Brigderton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regè-Jean Page) son la primera historia de amor. En la segunda parte, se desarrolla el romance entre Kate (Simone Ashley) y Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

En la tercera entrega, se tenía prevista la continuación del siguiente libro “Te doy mi amor” de Julia Quinn, donde la historia de amor correspondería a otro miembro de la familia Bridgerton, Benedict. Finalmente, los creadores decidieron adaptar el cuarto libro, “Seduciendo a Mr. Bridgerton” para la tercera temporada.

De esta forma, los protagonistas del romance será Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton). El mayor drama cobra vida en el drama de un personaje que es una de las doncellas solteras de la opulenta sociedad, pero también quien tiene una doble vida como la escritora de chismes, Lady Whistledown.

¿Cuándo se estrena “Bridgerton 3″?

En la tercera temporada, tiene lugar el romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

La espera para la tercera temporada de “Bridgerton” de Netflix se podría prolongar hasta 2024 tras el último estreno este año del spin-off “Queen Charlotte”. Por otro lado, las huelgas de guionistas y actores en Hollywood no afectarían mucho el calendario de producción de la serie, pero la situación puede impactar en las rondas de promoción, que debería contar con la presencia de los actores siempre que los sindicatos lleguen a un acuerdo.

Solo se tiene información sobre el nombre del primer episodio, “Out of the Shadows”. Además, una mala noticia es que Chris Van Dusen, creador y showrunner de “Bridgerton, no estará en la producción de la tercera temporada. Jess Brownell, ya involucrada desde antes en el proyecto, se sumará en ese cargo.

Elenco de “Bridgerton 3”

"Bridgerton 3".

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Harriet Cains (Philippa Featherington)

Bessie Carter (Prudence Featherington)

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Golda Rosheuvel (Reina Charlotte)

Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Polly Walker (Portia Featherington)

Julie Andrews (narradora de Lady Whistledown)

Simone Ashley (Kate Bridgerton)

Ruby Stoker (Francesca Bridgerton) será sustituida por Hannah Dodd. La protagonista de la primera temporada, Phoebe Dynevor (Daphne Brigderton), tampoco estará en el elenco de la siguiente parte de la serie.

Los nuevos actores que se integran al elenco serán:

Daniel Francis (Marcus Anderson), un hombre carismático que revolverá las emociones en las mujeres de la sociedad.

Sam Phillips (Lord Debling), un empedernido pretendiente con una gran fortuna.

James Phoon (Harry Dankworth), un hombre con aspecto de galán, pero poco culto.