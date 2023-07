2 / 5

Si bien no se ha confirmado que la actriz Ruby Barker no vuelva a aparecer en futuras temporadas de este drama de época, lo más probable es que así sea. Su historia termina prácticamente en la segunda temporada. En esa entrega, Colin visita a Marina con la esperanza de recuperarla, pero descubre que lleva una vida normal con sus gemelos. Su encuentro termina con Marina diciéndole a Colin que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Ella misma lo anima a encontrar el amor con otra persona y así será pues Colin se enamorará de Penélope. (Foto: Netflix).