El 1 de marzo llegó a Netflix “Amor en el laboratorio” (“Potato lab”), un k-drama que promete conquistar a los fans de la cultura coreana. Se trata de un romance protagonizado por los famosos artistas Lee Sun Bin y Kang Tae Oh que cuenta con 12 episodios en su primera temporada.

La trama se desarrolla en un centro de investigación agrícola especializado en papas. Es donde trabaja Kim Mi Kyung (interpretada por Lee Sun Bin), una científica apasionada con la ciencia detrás de una tubérculo en particular. Su vida da un giro inesperado cuando aparece en su camino So Baek Ho (Kang Tae Oh), un hombre de personalidad seria y racional que le dará nuevos aires a su forma de pensar.

A medida que la historia avanza, la relación entre los protagonistas evoluciona desde el desconcierto mutuo hasta un romance que desafía sus propias creencias. La serie se estrenará de forma semanal los sábados y domingos hasta el 6 de abril.

Mira el trailer de “Amor en el laboratorio” aquí:

Guía de episodios de “Amor en el laboratorio”

Revisa la siguiente guía de episodios de la serie coreana, la cual dará avance de las sinopsis conforme a la fecha de estreno indicada.

Episodio 1 - Disponible en Netflix

- Disponible en Netflix

Episodio 2 - Disponible en Netflix

- Disponible en Netflix

Episodio 3 - 8 de marzo de 2025

- 8 de marzo de 2025 Episodio 4 - 9 de marzo de 2025

- 9 de marzo de 2025 Episodio 5 - 15 de marzo de 2025

- 15 de marzo de 2025 Episodio 6 - 16 de marzo de 2025

Episodio 7 - 22 de marzo de 2025

- 22 de marzo de 2025 Episodio 8 - 23 de marzo de 2025

- 23 de marzo de 2025 Episodio 9 - 29 de marzo de 2025

- 29 de marzo de 2025 Episodio 10 - 30 de marzo de 2025

- 30 de marzo de 2025 Episodio 11 - 5 de abril de 2025

- 5 de abril de 2025 Episodio 12 - 6 de abril de 2025