El regreso a 1983, nuevos niños prodigio y un villano en crisis: lo que los Duffer y las estrellas de “Stranger Things” revelaron sobre el final de la serie

Mientras los fans se alistan para el gran final de “Stranger Things” con maratones que recorren los más de 30 episodios disponibles en streaming, los hermanos Duffer viven estos últimos días de otra forma: concentrados en el trabajo y evitando cualquier tentación de nostalgia. Prefieren no revisitar los primeros capítulos, al menos no más de lo necesario. “No lo hacemos muy a menudo, porque nos hace pensar en todo lo que habríamos hecho diferente”, nos dice Ross Duffer desde una de las varias videollamadas de Zoom que tienen programadas junto a su hermano. Ambos han detenido por unos minutos lo que ha sido su rutina durante semanas: editar el episodio final de la serie.

Nos cuentan que ya casi lo tienen todo listo. Solo falta afinar el sonido y la música del episodio final, y entonces sí: se acabó. “Estamos totalmente metidos en esto ahora mismo, y eso es bueno porque nos distrae y nos permite seguir negando que la serie está terminando”, comenta Ross. Matt, su hermano, también parece instalado en esa misma negación. Cuando habla de los cuatro protagonistas, se le escapa un “nuestros niños” que ya no hace justicia a la edad del elenco. “Todavía los llamamos niños, pero ya no lo son. Son adultos hechos y derechos”, se corrige entre risas.

Gaten Matarazzo (como Dustin Henderson), Finn Wolfhard (como Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (como Lucas Sinclair) y Noah Schnapp (como Will Byers) en "Stranger Things", temporada final. / COURTESY OF NETFLIX

Cuando la serie se estrenó, en julio de 2016, las edades de sus protagonistas apenas promediaban los 12 años. En el tráiler final, los comentarios en YouTube repiten una misma idea: muchos fans descubrieron el ‘upside down’ cuando aún estaban en el colegio. Hoy, varios ya son adultos con nuevas responsabilidades; algunos incluso son padres, como la propia Millie Bobby Brown, figura central del elenco. Por eso, el cierre de esta historia tiene un peso emocional que alcanza tanto a los seguidores de siempre como al equipo que la ha acompañado desde el inicio.

“Llevamos trabajando juntos desde que eran niños pequeños, los conocemos desde la mitad de sus vidas. Así que cada día que era el último de un actor en el set era muy emotivo para todos. Pero estoy orgulloso de todas las escenas que grabamos”, afirma Matt. En esta recta final, el creador reconoce que volvió a conectar con varios de los elementos que hicieron de “Stranger Things” un clásico desde su primera temporada, entre ellos la llegada de nuevos talentos que se integran al elenco para este cierre.

Un final con guiños al pasado

El primer volumen del cierre de “Stranger Things” está compuesto por cuatro capítulos, y el primero de ellos abre con un salto directo a 1983, el año en que Will Byers desapareció por primera vez. Ese regreso al origen revela pistas que habían pasado desapercibidas y que ahora resultan cruciales para entender el desenlace. En paralelo, la temporada introduce a dos niños que recuperan el espíritu inicial de la serie: Derek Turnbow y Holly Wheeler, interpretados por Jake Connelly y Nell Fisher.

Nell Fisher, de 13 años, asume el rol de Holly Wheeler. / COURTESY OF NETFLIX

Aunque ambos niños actores han recibido elogios del elenco y del equipo creativo, los Duffer se muestran especialmente impresionados con la pequeña actriz que les evoca a su gran revelación de 2016. “No creo que hayamos visto algo así en un niño desde que trabajamos con Millie en la primera temporada. Su comprensión de la cámara, cómo manejarla, dónde está, los diferentes ángulos... Nell es asombrosa”, afirma Ross Duffer.

Sadie Sink, quien interpreta a Max y que, al igual que Nell, empezó a actuar desde muy pequeña, también celebra el desempeño de su joven colega. “Ella es brillante y muy inteligente. Fue muy interesante trabajar con ella, porque me permitió reflexionar sobre mi primera temporada en ‘Stranger Things’ y darle la bienvenida a una nueva generación de jóvenes actores”, contó la artista de 23 años.

Para Sink, esta temporada también marcará un punto importante en la transformación de Max, un personaje que empezó siendo emocionalmente hermético y que, hacia el final, aprende a abrirse y a abrazar a sus amigos. “Lucas es quien le enseña eso. Creo que es bonito ver cómo evoluciona su relación a lo largo de la temporada y lo que sacan el uno del otro. Estoy emocionada de que la gente vea esta dinámica, porque sin duda es diferente a la de Max”, adelanta la artista.

Sadie Sink en el pre-estreno de "Stranger Things 5" en Londres. / Photo by StillMoving.Net for Netflix

Pero es el británico Jamie Campbell Bower quien asume, sin duda, el desafío más complejo: encarnar al villano Vecna y, a la vez, a su alter ego, Henry Creel. Tras revelarse la verdadera identidad del personaje en la cuarta temporada, el actor enfrentó un nuevo tipo de presión para el desenlace. “Obviamente, en la cuarta temporada nadie sabía quién era yo. Nadie sabía adónde íbamos, y ahora, con el regreso en la quinta temporada, todos lo saben, y cualquiera que se una al elenco sabe lo que estoy tramando. Y es un reto lograr que alguien te crea”, confiesa sobre la dinámica con los nuevos integrantes del reparto.

Las sorpresas no faltarán de cara al desenlace, pero tampoco las emociones encontradas al despedirse de una historia que creció junto a sus fans.