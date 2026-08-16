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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al abordar el Air Force One en el aeropuerto municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 16 de agosto de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al abordar el Air Force One en el aeropuerto municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 16 de agosto de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. con Corea del Sur y aludió a su “muy buena relación con Kim Jong Un”, el líder de Corea del Norte.

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