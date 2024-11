Después del exitoso estreno de “Dune: Part Two”, llega otra producción ambientada en el universo de “Dune” creado por Frank Herbert. Se trata de “Dune: La profecía” (“Dune: Prophecy” en su idioma original), serie de HBO desarrollada por Diane Ademu-John y Alison Schapker y que sigue el ascenso de la influyente secta Bene Gesserit. ¿Quieres conocer más detalles de la ficción ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de la película de 2021 de Denis Villeneuve? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

La serie que anteriormente fue titulada “Dune: The Sisterhood” está inspirada en el libro “Sisterhood of Dune” escrito por Brian Herbert y Kevin J. Anderson; y cuenta con elenco principal conformado por Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong y Jade Anouka.

Chris Mason, Josh Heuston, Edward Davis, Tabu, Charithra Chandran, Jihae, Yerin Ha, Cathy Tyson, Camilla Beeput y Charlie Hodson-Prior también forman parte del elenco de “Dune: La profecía”.

Travis Fimmel, Emily Watson, Olivia Williams y Mark Strong encabezan el elenco principal de "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “DUNE: LA PROFECÍA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Max, “Dune: La profecía” está ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de “Dune, la serie” y “sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen mientras combaten fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta conocida como Bene Gesserit”.

“Este programa trata sobre el origen de las Bene Gesserit, las hermanas que quizás hayas visto en las películas de Denis [Villeneuve] si las ves. Estamos ambientados 10.000 años antes de la película, pero estamos en un futuro lejano. También estamos 10.000 años, aproximadamente, en el futuro, y estamos a la sombra de Las Grandes Guerras de las Máquinas. Los humanos han derrotado a la inteligencia artificial, y las máquinas pensantes están prohibidas y ahora la humanidad está en un período de reconstrucción. A veces bromeamos diciendo que es la Edad Oscura de Dune. Las grandes escuelas están surgiendo, y una de estas grandes escuelas es la hermandad, las Bene Gesserit. Vamos a poder ver cómo llegaron al poder”, adelantó Schapker a Collider durante la Comic-Con de Nueva York 2024.

Por lo que he visto en el tráiler, las líderes de la Hermandad recalcan que el Imperio es frágil; Tula le recuerda a Valya que hay recuerdos que se esfuerzas por esconder; y Desmond Hart intenta ganarse la confianza del Emperador Javicco Corrino a expensas de la Hermandad.

¿CÓMO VER “DUNE: PROPHECY”?

“Dune: La profecía” se estrenará el domingo 17 de noviembre de 2024 en HBO y también estará disponible en Max. Cada semana se lanzará un nuevo episodio hasta el 22 de diciembre.

Por lo tanto, para ver la serie precuela de “Dune” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DUNE: PROPHECY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DUNE: LA PROFECÍA”

Emily Watson como Valya Harkonnen

Olivia Williams como Tula Harkonnen

Jodhi May como la Emperatriz Natalya

Travis Fimmel como Desmond Hart

Mark Strong como el Emperador Javicco Corrino

Sarah-Sofie Boussnina como la Princesa Ynez

Shalom Brune-Franklin como Mikaela

Faoileann Cunningham como la Hermana Jen

Aoife Hinds como la Hermana Emeline

Chloe Lea como Lila

Jade Anouka como la Hermana Theodosia

Chris Mason como Keiran Atreides

Josh Heuston como Constantine Corrino

Edward Davis como Harrow Harkonnen

Tabu como la Hermana Francesca

Charithra Chandran como Francesca joven

Jihae como la Reverenda Madre Kasha Jinjo

Yerin Ha como Kasha joven

Cathy Tyson como la Madre Superiora Raquella Berto-Anirul

Camilla Beeput como la Reverenda Madre Dorotea

Charlie Hodson-Prior como Pruwet Richese

Tabu asume el rol de la Hermana Francesca, una poderosa Bene Gesserit y antigua amante del Emperador, en la serie precuela "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DUNE: LA PROFECÍA”?

“Dune: La profecía”, que cuenta con Diane Ademu-John, Alison Schapker, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert y Dana Calvo como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DUNE: LA PROFECÍA”?

Aunque el rodaje de “Dune: La profecía” estaba programado para empezar el 2 de noviembre de 2020, en Budapest y Jordania, inició el 22 de noviembre de 2022. Después de una pausa por las huelgas WGA y la SAG, la filmación concluyó en diciembre de 2023.