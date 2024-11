El torneo de karate más grande del mundo, el Sekai Taikai, está a punto de empezar. Los Miyagi-Do, ¿podrán superar a sus antiguos y nuevos rivales? Aunque sus principales oponentes son Tory (Peyton List) y los otros estudiantes liderados por Kreese (Martin Kove) y Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), no son la única amenaza. El Sensei Wolf (Lewis Tan) entrena a dos competidores que parecen no temerle a nada. ¿Quiénes ganarán el torneo? ¿Cuándo se estrenará la segunda parte de la sexta y última temporada de “Cobra Kai” en Netflix?

“Lo primero que notarás es que ya no estamos en el Valle”, dijo a Tudum Hayden Schlossberg, quien creó la exitosa serie junto a Jon Hurwitz y Josh Heald. “Es un entorno totalmente diferente. El espacio competitivo es diferente al de los torneos anteriores de All Valley. No hay público mirando. Este es un templo de karate al que van, donde las únicas personas que asisten son cinturones negros o maestros de karate”.

La segunda parte de la sexta temporada de “Cobra Kai” tiene cinco episodios y cuenta con el regreso de actores como Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro y Oona O’Brien. A ellos se unen, Lewis Tan, Patrick Luwis y Rayna Vallandingham.

Robby Keene (Tanner Buchanan) se enfrenta a su principal rival en la parte 2 de la última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “COBRA KAI” - TEMPORADA 6 PARTE 2?

La segunda parte de la sexta temporada de “Cobra Kai” está disponible en Netflix desde el 15 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la exitosa serie solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “COBRA KAI” - TEMPORADA 6 PARTE 2 POR PAÍS?

Estados Unidos: 3:00 a. m. (Hora en Washington D. C.)

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 1:00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 a. m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3:00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

TRÁILER DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 6 DE “COBRA KAI”

¿QUÉ PASARÁ EN “COBRA KAI” - TEMPORADA 6 PARTE 2?

Los nuevos episodios de la última temporada de “Cobra Kai” “se adentran en la acción”, señaló Hurwitz. “Nos quedamos con la gran sorpresa de que Tory se unió a Cobra Kai, así que estamos en el período posterior a eso, con todos reaccionando a lo que acaba de suceder, mientras también intentan ganar terreno –como los nuevos en el barrio– en este gigantesco torneo internacional que se lleva a cabo durante décadas. No tienen idea de lo que les espera”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 6 DE “COBRA KAI”

Ralph Macchio como Daniel LaRusso

William Zabka como Johnny Lawrence

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Xolo Maridueña como Miguel Díaz

Tanner Buchanan como Robby Keene

Peyton List como Tory Nichols

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso

Jacob Bertrand como Eli ‘Hawk’ Moskowitz

Dallas Dupree Young como Kenny Payne

Vanessa Rubio como Carmen Díaz

Thomas Ian Griffith como Terry Silver

Martin Kove como John Kreese

Alicia Hannah-Kim como Kim Da Eun

C.S. Lee como el Maestro Kim Sun-Yung

Oona O’Brien como Devon Lee

Yuji Okumoto como Chozen Toguchi

Lewis Tan como el Sensei Wolf

Patrick Luwis como Axel Kovacevic

Rayna Vallandingham como Zara Malik

Rayna Vallandingham se une al elenco de la parte 2 de la última temporada de "Cobra Kai" como Zara Malik (Foto: Netflix)