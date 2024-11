La segunda parte de la sexta temporada de “Cobra Kai” llega el 15 de noviembre de 2024, mientras que la tercera y última se estrenará en algún momento del 2025. Pero ¿realmente se trata del final de la exitosa serie de Netflix creada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald? Con los representantes del Miyagi-Do a punto de enfrentarse al dojo liderado por Kreese (Martin Kove) y Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim) en el Sekai Taikai, los fanáticos están ansiosos por conocer la respuesta.

La secuela de las películas originales de “The Karate Kid” se estrenó originalmente en YouTube Red/YouTube Premium, pero fue cancelada tras sus dos primeras temporadas. Sin embargo, debido al pedido de los fans Netflix decidió comprar los derechos y apostar por más temporadas. ¿Una vez más escucharan a los seguidores de la serie?

“COBRA KAI”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. Netflix anunció que la sexta temporada, que se divide en tres partes, sería la última de “Cobra Kai” y marcaría el final de la historia que empezó con “Karate Kid”. No obstante, los creadores también aseguraron que habrá “nuevos comienzos” para algunos personajes.

“Los últimos cinco episodios no solo cierran ‘Cobra Kai’ como serie, sino que también nos remontan a las películas de Karate Kid . Es una resolución para muchos de estos personajes y también un nuevo comienzo para ellos de diferentes maneras. Y creo que serán cinco episodios finales muy divertidos y gratificantes para los fans de esta franquicia. Si has sido fan durante unos pocos años, o si lo has sido durante 40 años, te espera un verdadero placer en los últimos cinco”, señaló Hurwitz a Gizmodo.

Ralph Macchio vuelve a interpretar a Daniel LaRusso en la segunda parte de la última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

¿Por qué la temporada 6 será la última de “Cobra Kai”?

Jon Hurwitz, creador y showrunner de la serie de Netflix, reveló en X (anteriormente Twitter) que la decisión de terminar la historia con la sexta entrega no fue de Netflix sino de los showrunners. “Netflix no nos dijo que era la última temporada. Nosotros les dijimos que era la última temporada. Siempre hemos querido terminar ‘Cobra Kai’ en nuestros propios términos y estamos agradecidos de tener la oportunidad de hacerlo”.

“Desde el día uno, nuestro objetivo para ‘Cobra Kai’ fue terminar a nuestra manera, dejando All Valley en el momento y el lugar que siempre habíamos imaginado. Así que estamos muy orgullosos y sumamente agradecidos de poder anunciar este logro”, se lee en el comunicado.

¿Cómo reaccionaron los protagonistas de “Cobra Kai”?

Mary Mouser, quien interpreta a Samantha LaRusso, contó a Glamour que ella y sus compañeros de reparto disfrutaron de “cada minuto” del rodaje de la temporada final. “Saber que era nuestra última temporada fue una bendición porque todos se tomaron el tiempo para disfrutar cada minuto. Incluso si no estábamos trabajando y no teníamos que estar en el set, la gente venía solo para pasar el rato, para estar allí y estar cerca de los demás. Lo disfrutamos cada minuto. Derramé muchas lágrimas, pero también muchas lágrimas de felicidad”.

Samantha LaRusso (Mary Mouser) se enfrenta a Tory en el Sekai Taikai en la parte 2 de la temporada 6 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)