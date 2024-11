CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dos años después de perder a su esposo debido al cáncer, la protagonista de “Un muñeco de nieve para derretirse” (“Hot Frosty” en su idioma original) le da vida a muñeco de nieve, quien con su ingenuidad ayuda a Kathy (Lacey Chabert) a redescubrir el amor, la risa y la alegría de la Navidad. Aunque ambos se enamoran, Jack (Dustin Milligan) no sabe cuánto tiempo tiene antes de derretirse. ¿Qué pasa con la nueva pareja? ¿Su amor podrá sobrevivir a la época navideña? A continuación, te cuento los principales momentos de comedia romántica de Netflix.

La película de fantasía navideña dirigida por Jerry Ciccoritti y escrita por Russell Hainline empieza mostrando cómo es la vida de la joven viuda. Tras la muerte de su esposo, solo se dedica a su cafetería. A lo largo de estos años, su casa ha acumulado desperfectos que Kathy no se preocupa por arreglar: goteras en el techo, un agujero en las escaleras y una falla en el sistema de calefacción.

Al notar su estado, su amiga Mel (Sherry Miller) le regala una bufanda con la fe ciega de que la ayudará a encontrar el amor. Kathy no comprende el significado del obsequio, pero se lo lleva. De regreso a casa, visita la exposición de esculturas de nieve y le coloca la bufanda a uno de los muñecos. Cuando ella se marcha, la escultura cobra vida y causa un alboroto porque está desnudo.

Kathy (Lacey Chabert) le da vida a una escultura de nieve gracias a una bufanda en la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”?

Al día siguiente, la protagonista de “Un muñeco de nieve para derretirse” lo encuentra y al verlo desorientado lo lleva a su cafetería. Como él no tiene ningún recuerdo, Kathy lo llama Jack debido al nombre que aparece en el uniforme que robó de la tienda de Mel. Debido a la calefacción, Jack empieza a sudar (derretirse), así que Kathy lo lleva con Dottie (Katy Mixon).

Aunque la doctora le ofrece un lugar donde quedarse hasta que se sienta mejor, Jack prefiere quedarse con Kathy. A pesar de sus dudas y de no creer que se trata de una escultura de nieve que cobró vida, le permite acompañarla. Debido al problema de la calefacción, parece el lugar ideal para Jack.

Por otro lado, el Sheriff Hunter (Craig Robinson) inicia una investigación para encontrar al responsable del vidrio roto en la tienda de Mel, a pesar de que la dueña desestimó el evento. Hope Springs es un lugar muy tranquilo, así que Hunter ve esos eventos como una buena oportunidad para demostrar que cumple con su trabajo de proteger el pueblo y a sus habitantes.

Para evitar que Hunter arreste a Jack, Kathy le pide no salga de la casa, pero él no puede permanecer quieto y empieza a reparar el techo de la casa. Un pequeño accidente automovilístico, lleva a Jack con Mel y su grupo de amigas, quienes le piden que ayude con la organización del próximo baile escolar.

El Sheriff Hunter (Craig Robinson) está obsesionado con atrapar al culpable de los destrozos de la tienda de Mel en la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”?

¿Qué pasó con Jack y Kathy?

Desde la llegada de Jack a su vida, la protagonista de “Hot Frosty” empieza a ver la vida de otra manera. No solo vuelve a sonreír, también disfruta de cada momento al lado de Jack, pero teme admitir sus sentimientos. En tanto, Jack busca el consejo del Sheriff adjunto Schatz para invitar a Kathy al baile.

Kathy acepta ir al baile y tras una romántica velada, intenta darle un beso, pero se arrepiente en el último minuto. Cuando Kathy le pregunta por su reacción, Jack explica que aunque siente que la ama, no quiere lastimarla. ¿A qué se refiere? Jack no sabe cuánto tiempo le queda antes de derretirse, así que no quiere que vuelva a experimentar una pérdida dolorosa.

Mientras Jack y Kathy organizaban la cena de nochebuena en la cafetería, el sheriff Hunter seguía obsesionado con encontrar al responsable de entrar en la tienda de Mel. Gracias a la cámara de un cajero automático, descubre que Jack es el responsable y lo arresta, a pesar de la intervención de Kathy.

Jack, ¿sobrevive?

Durante el interrogatorio, Jack empieza a derretirse, pero Hunter cree que está sudando porque es culpable, así que lo encierra y fija la fianza en dos mil dólares. Cuando el sheriff se niega a escuchar razones, Kathy va en busca del dinero, pero no consigue lo suficiente. No obstante, los habitantes de Hope Springs se reúnen en la comandancia y piden por la libertad de Jack.

Cada uno entrega lo que tiene en sus bolsillos para ayudar a Jack, pero Hunter no se conmueve hasta que su propio hijo entrega diez dólares. Aunque decide liberar a Jack, parece que es demasiado tarde. Jack está amparado y no reacciona. Lo sacan a la nieve, pero no responde. Kathy se despide con un tierno beso y consigue que Jack vuelva a la vida.

Al final de “Un muñeco de nieve para derretirse”, Jack empieza a sentir frío, lo que significa que se convirtió en un ser humano. Kathy y Jack pueden vivir su historia de amor. De hecho, planean un viaje romántico a Hawái.

Kathy (Lacey Chabert) y Jack (Dustin Milligan) empiezan una relación amorosa al final de la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”?

“Un muñeco de nieve para derretirse” está disponible en Netflix desde el 13 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.