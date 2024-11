CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Un terrible accidente une las vidas de los protagonistas de “Más allá del adiós” (“Beyond Goodbye” en inglés y “Sayonara no Tsuzuki” en su idioma original). Mientras Saeko Sugawara (Kasumi Arimura) pierde al amor de su vida, Kazumasa Naruse (Kentaro Sakaguchi) recibe el corazón de Yusuke Nakamachi (Toma Ikuta) y tiene una segunda oportunidad. Ambos se conocen y sienten una conexión muy especial sin imaginar el motivo. ¿Qué pasó con Saeko y Kazu? ¿Cómo reaccionó la esposa de Naruse? A continuación, te cuento lo que pasó en la serie japonesa de Netflix.

El drama romántico dirigido por Hiroshi Kurosaki y escrito por Yoshikazu Okada (“The 8-Year Engagement”, “The Last 10 Years”) empieza con Yusuke llevando a Saeko a las nevadas montañas de Hokkaidō para proponerle matrimonio. La entusiasta joven descubre los planes de su novio antes de llegar a su destino y acepta la propuesta. El emotivo momento se ve interrumpido por una accidente automovilístico, donde Yusuke muere.

En tanto, Kazu Naruse y su esposa Miki (Yuri Nakamura) ven los fuegos artificiales desde una habitación de hospital sin imaginar que ese espectáculo es la celebración del compromiso del hombre que unas horas más tarde le donará su corazón. Tras el trasplante, Naruse tiene algunos hábitos sorprendentes: ama el café cuando antes lo odiaba y toca el piano sin lecciones previas, además tiene recuerdos que no le pertenecen.

Yusuke Nakamachi (Toma Ikuta) le pide matrimonio a Saeko Sugawara (Kasumi Arimura) en la serie japonesa "Más allá del adiós" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MÁS ALLÁ DEL ADIÓS”?

Los protagonistas de “Más allá del adiós” están cada vez más cerca. En un viaje a Hawái, Kazu toca el piano en el aeropuerto. Al escucharlo, Saeko recuerda a Yusuke y trata de ver de quién se trata, pero llega tarde. También viajan en el mismo tren para dirigirse a sus trabajos, pero no se encuentran hasta que un desperfecto los obliga a detenerse en medio del campo.

Al hablar con Naruse, Saeko no puede evitar ver a Yusuke en ese extraño, sobre todo cuando sus palabras le recuerdan a las de su difunto novio. Asustada por lo que siente, se comporta de manera grosera y se aleja. No obstante, al volver a verlo en el tren, se disculpa y empieza a conversar. Aunque gracias a él, revive recuerdos con su novio, se da cuenta de que no es lo correcto y marca distancia entre ellos.

Sin embargo, un encargo de la empresa Akane lleva a Saeko al instituto donde trabaja Kazu. Una vez más el café los vuelve a unir. Más tarde, un tifón inesperado los lleva a compartir un momento conmovedor y a descubrir que Naruse vive gracias al corazón Yusuke. Aunque no pueden explicar su conexión, se mantienen unidos y aceptan que Kazu tiene los recuerdos de Yusuke.

Cuando Naruse intenta contarle lo que sucedió a su esposa, Miki prefiere no saber nada sobre el donador ni su familia. En tanto, Saeko y Naruse se sumergen en los recuerdos. Visitan los lugares preferidos de Yusuke y extrañamente, Naruse se siente muy cómodo, como si ya conociera esos lugares.

Gracias a una foto que Saeko le envía a Kengo, Miki descubre que su esposo está con otra mujer. Cuando va a confrontarla se da cuenta de que no se trata de una aventura, pero es algo más fuerte. Saeko le promete que tiene la intención de destruir su matrimonio, pero una noche casi se acuesta con Kazumasa. Después de ese incidente, decide viajar a Hawai.

Saeko (Kasumi Arimura) siente el corazón de Yusuke el pecho de Naruse (Kentaro Sakaguchi) en "Más allá del adiós" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MÁS ALLÁ DEL ADIÓS”?

¿Qué pasó con Saeko y Naruse?

En el último capítulo de “Más allá del adiós”, Saeko recibe una extraña llamada mientras está en un cafetal en Hawái. Unos minutos después, Naruse aparece y le pide pasar unos días con ella para que pueda despedirse de Yusuke, ya que su cuerpo ha respondido perfectamente al trasplante y empezará a olvidar los recuerdos de Yusuke. Saeko acepta y comparten varios momentos.

Sin embargo, esa no es la verdadera razón de la visita de Kazu. ¿Quién llamó a Saeko? Miki se comunicó para informarle que en realidad el cuerpo de Naruse ha rechazado el trasplante, así que le queda muy poco tiempo de vida. La llamada es para pedirle que cuide a su esposo y para asegurarse de que ella también sienta el dolor por perderlo.

Saeko acepta fingir por el bien de Naruse y llora en silencio por perder al segundo hombre del que se enamoró. Cuando se despiden en el aeropuerto, Kazu intenta tocar el piano para Saeko, pero ya no recuerda cómo hacerlo. Tras honrar el corazón de Yusuke, Kazu vuelve con su esposa y disfruta de sus últimos días de vida. Muere mientras está en su silla de ruedas. Justo en ese momento, Saeko ve un arco iris y parece sentir que Yusuke se ha ido para siempre.

Al final de “Más allá del adiós”, Saeko le dice a Kengo que nunca deben volver a enamorarse de la misma persona, lo que significa que por fin está lista para seguir adelante tras la muerte de Yusuke y Naruse. Además, Miki invita a Saeko a la cosecha y promete hacerlo cada año. Ambas se unen por el hombre que amaban.

Naruse (Kentaro Sakaguchi) muere al final de "Más allá del adiós", pero hace un viaje para que Saeko (Kasumi Arimura) pueda despedirse de Yusuke (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MÁS ALLÁ DEL ADIÓS”?

“Más allá del adiós” está disponible en Netflix desde el 14 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.