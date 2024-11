¿John será destituido de su puesto como gobernador? ¿Jaime apoyará los planes de su nueva novia? ¿Qué pasará con la familia Dutton? La quinta temporada de “Yellowstone” regresa para responder estas y otras preguntas que quedaron pendientes después de la primera parte de la última entrega de la exitosa serie de Paramount. Tras una pausa de más de un año, los fanáticos del drama creado por Taylor Sheridan y John Linson esperan con ansias el desenlace de esta historia. ¿Cuántos se estrenarán los nuevos episodios?

En el octavo episodio de la quinta temporada, Jamie (Wes Bentley) apoyaba la destitución de su padre John (Kevin Costner) y tuvo un altercado con Beth (Kelly Reilly), quién al igual que él estaba pensando en deshacerse del otro. Además, John le pidió a Kayce que sustituyera a Rip mientras él se va a Texas con Walker, Teeter, Jake y Ryan.

Kevin Costner abandonó “Yellowstone”, así que no es parte de los últimos episodios. No obstante, Sheridan indicó, en junio de 2023, que el final que tenía previsto para John Dutton no cambiaría a pesar de la ausencia de Costner. “Estoy decepcionado”, admitió en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Trunca el cierre de su personaje. No lo altera, pero lo trunca”.

Cole Hauser regresa como Rip Wheeler y Kelly Reilly regresa como Beth Dutton en la segunda parte de la temporada 5 de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”?

La segunda parte de la quinta y última temporada de “Yellowstone” se estrenará en Paramount Network a partir del 10 de noviembre de 2024 a las 8 p.m. (Hora del Este) en Estados Unidos.

A nivel internacional, los últimos episodios de “Yellowstone” se estrenarán en Paramount+. En Canadá, desde el 10 de noviembre, en el Reino Unido, desde el 11 de noviembre y en América Latina, Brasil y Francia a partir de finales de noviembre.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “YELLOWSTONE” - TEMPORADA 5 PARTE 2?

Inicialmente, se anunció que la quinta temporada de “Yellowstone” cuenta con 14 capítulos. La primera parte está conformada por ocho capítulos, así que la segunda parte tiene seis capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “YELLOWSTONE” - TEMPORADA 5 PARTE 2?

Episodio 9: 10 de noviembre de 2024

Episodio 10: 17 de noviembre de 2024

Episodio 11: 24 de noviembre de 2024

Episodio 12: 1 de diciembre de 2024

Episodio 13: 8 de diciembre de 2024

Episodio 14: 15 de diciembre de 2024

TRÁILER DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”

¿QUÉ PASARÁ EN “YELLOWSTONE” - TEMPORADA 5 PARTE 2?

Al final de la primera parte de la quinta temporada de “Yellowstone”, los trabajadores del rancho se dirigen a Four Sixes en Texas para salvar su ganado, mientras que Kayce se queda a cargo. Además, Jamie amenaza con revelar la participación de John en múltiples asesinatos y se pone en contacto con Sarah Atwood, quien la convence de contratar asesinos. ¿Qué sigue para los Dutton? ¿Cuál será la respuesta de Beth?

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”

Kelly Reilly como Beth Dutton

Wes Bentley como Jamie Dutton

Luke Grimes como Kayce Dutton

Kelsey Asbille como Monica Dutton

Gil Birmingham como Thomas Rainwater

Moses Brings Plenty como Mo

Cole Hauser como Rip Wheeler

Forrie J. Smith como Lloyd

Finn Little como Carter

Wendy Moniz como Lynelle Perry

Dawn Olivieri como Sarah Atwood

Jefferson White como Jimmy

Kathryn Kelly como Emily