Desde que comenzó a emitirse la segunda mitad de la temporada final de “Yellowstone”, los seguidores de este drama del oeste quedaron sorprendidos por la gran cantidad de flashbacks que han aparecido a lo largo de los episodios, situación que dejó a varios confundidos. Sin embargo, en el capítulo 11, titulado “Three Fifty-Three”, por fin pudimos conocer el motivo que llevó en varios momentos a dar un salto al pasado. ¿También deseas saberlo? A continuación, te lo contamos.

En "Yellowstone", cuando Beth está regresando a Montana desde Texas, poco antes de que sienta que algo malo iba a pasar (Foto: Paramount Network)

EL MOTIVO POR EL QUE HAY TANTOS FLASHBACKS EN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “YELLOWSTONE”

Primero recordemos las escenas en las que “Yellowstone” retrocedió en el tiempo, siendo la más impactante la muerte de John Dutton. Aunque no son igual de escalofriantes, también vimos otros dos momentos: a Beth dejando a Rip en Texas, por lo que ella conduce sola a Montana, y a la familia de Kayce mudarse a su nuevo hogar.

Estos flashbacks nos trajeron al presente, pues el asesinato del patriarca de los Dutton ocurre cuando Beth maneja en la carretera y Kayce duerme plácidamente con su pareja. En ambos casos, ellos tienen una sensación extraña inexplicable de que algo malo está ocurriendo, pero no saben qué es.

Por lo tanto, los flashbacks de la segunda mitad de la quinta y última temporada de “Yellowstone” tienen como propósito mostrar todo lo que sucedía el mismo instante en el que John era asesinado, publica Screen Rant.

Ahora, si recordamos la última secuencia de flashbacks presentándonos a los Dutton disfrutando y planeando como familia antes del crimen, vemos lo cercanos que eran Kayce y Beth con su padre, algo que quedó demostrado cuando sintieron cómo su corazón se paralizaba el instante que le quitaban la vida de su progenitor. ¿Y Jamie? Él no tuvo una buena relación con su progenitor.

Esto demuestra que la felicidad de la familia se vio interrumpida por el asesinato. No olvidemos que a raíz de la tragedia, Kayce comienza a investigar la muerte de su padre, pues al no estar convencido de que era un suicidio, consigue que le hagan nuevos exámenes al cuerpo y descubren que fue homicidio; por tanto, lo que ahora les interesa es atrapar al asesino, pues no podrán ser felices mientras el responsable esté libre.

Cuando es encontrado el cuerpo de John Dutton en "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)