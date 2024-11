ATENCIÓN SPOILERS. “Yellowstone” por fin ha sido clara con sus espectadores sobre la muerte de John Dutton. El pasado domingo 24 de noviembre del 2024, la serie de Paramount estrenó el episodio 05x11 ‘Three Fifty-Three’ (’Tres Cincuenta y Tres’), el cual muestra que el personaje de Kevin Costner realmente fue asesinado en la ficción. No obstante, esto ha hecho que los espectadores evidencien varios errores alrededor del deceso por parte de los homicidas. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción es una creación de Taylor Sheridan y John Linson, con la que nos sumergimos en un wéstern dramático sobre el rancho más grande de Estados Unidos.

Así, conocimos a John Dutton, el patriarca de una familia poderosa en Montana, quien luchó por defender su tierra y a sus seres queridos de las fuerzas modernas que amenazaban su estilo de vida.

¿CÓMO MURIÓ JOHN DUTTON EN “YELLOWSTONE”?

Tras la salida de Kevin Costner del programa, la serie de Paramount Network decidió que su personaje también se despidiera de la producción. Entonces, el capítulo 05x11 nos traslada a la fatídica noche en la que John Dutton perdió la vida.

Resulta que un grupo de sicarios orquestó la muerte del patriarca de la familia protagonista e intentó que todo pareciera un suicidio.

Para esto, entre otras cosas, los criminales colocaron un frasco de oxicodona (opioide altamente adictivo) en el botiquín la víctima. Sin embargo, algunos fans han señalado que diversos detalles no cuadran.

TODO LO QUE SE HIZO MAL EN LA MUERTE DE JOHN DUTTON EN “YELLOWSTONE”

Tras el lanzamiento del episodio 05x11, varios seguidores de “Yellowstone” iniciaron una discusión en Reddit alrededor de las extrañas decisiones que tomaron los asesinos de John Dutton.

En primer lugar, se hace referencia a aquel frasco de oxicodona cuya propiedad quisieron atribuirle al difunto: “No puedes poner un bote de ‘oxy’ con el nombre de John Dutton en el botiquín. Las sustancias controladas se registran. Cualquiera que investigue una muerte, especialmente si parece que las drogas causaron la ideación suicida, hablaría con el médico que la recetó. En este caso no habría nadie con quien hablar”, se lee en el portal.

“Me pareció una locura, ‘pongamos un frasco con una receta falsa en el armario’. Eso debería engañar a todo el mundo”, anota otro usuario.

Asimismo, evidenciaron algunos detalles que pondrían en duda la experiencia de los sicarios.

“Mi parte favorita de toda esta situación fue usar la pistola de servicio de Kacey de la oficina de ganado... que queda registrada... cada vez que alguien la coge... de una oficina del gobierno... que está vigilada por cámaras de seguridad”, apunta otro fan.

“No estoy seguro de si vale la pena mencionar esto o no, pero he vuelto a ver el episodio 11 dos o tres veces ya, y en la tercera repetición me di cuenta de que el asesino fue el que amartilló el arma, lo que significa que las huellas de John no estarán en esa parte”, explica otro.

“Puedo pensar en una media docena de cosas que no tienen sentido en el golpe... solo mala escritura”, puntualiza otro.

Sea como sea, es probable que todos estos puntos sean abordados en los próximos capítulos del show, por lo que te recomiendo estar atento a sus siguientes emisiones.

¿CÓMO VER “YELLOWSTONE” - TEMPORADA 5?

En Latinoamérica y Estados Unidos, la temporada 5 de “Yellowstone” está disponible en Paramount Plus. En España, la plataforma elegida para su transmisión es SkyShowtime.

