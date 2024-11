Miles de fans de “Yellowstone” están emocionados con el lanzamiento de la segunda parte de la temporada 5 de la serie de Paramount. No obstante, el hecho de que Kevin Costner abandonara el rodaje de los últimos episodios del show ha hecho que más de uno se cuestione sobre el papel del poderoso John Dutton III en la ficción. Pero, ¿por qué el actor decidió marcharse del programa? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que Costner anunció su partida de la serie en junio del 2024, a través de un video de Instagram: “Después de este largo año y medio de trabajar en ‘Horizon’ [su película] y hacer todas las cosas que se requieren y pensar en ‘Yellowstone’, esa querida serie que amo, que sé que amas, acabo de darme cuenta de que no voy a ser capaz de continuar, la temporada 5B o cualquier proyecto en el futuro”, inició su mensaje.

“Fue algo que realmente me cambió. Me encantó y sé que a ustedes les encantó, y solo quería hacerles saber que no voy a volver (...) Me encanta la relación que hemos podido desarrollar, y nos veremos en el cine”, puntualizó.

¿POR QUÉ KEVIN COSTNER ABANDONÓ EL RODAJE DE “YELLOWSTONE”?

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, los factores que contribuyeron con la salida de Kevin Costner de “Yellowstone” habrían sido varios, entre los que destacan: las supuestas diferencias creativas entre el actor y el creador de la serie Taylor Sheridan, los conflictos de agenda y algunas disputas salariales.

Sin embargo, en declaraciones para Deadline en mayo del 2024, el artista explicó que todo se redujo al fracaso de las negociaciones entre él y Paramount.

“Hice un contrato para las temporadas 5, 6 y 7. En febrero, después de una negociación de dos o tres meses, hicieron otro contrato. Querían rehacer ese, y en vez de las temporadas 6 y 7, eran 5A y 5B, y tal vez haríamos la 6. No pudieron hacerlas”, manifestó.

De esta manera, aclaró que si bien estaba muy involucrado en su ambicioso proyecto cinematográfico “Horizon: An American Saga”, este no tuvo su prioridad en un inicio.

“‘Horizon’ se situó en el medio, pero ‘Yellowstone estaba en primera posición. Encajé [a ‘Horizon’] en los huecos. No paraban de mover sus huecos”, señaló sobre la compañía.

Frente a esta situación, decidió enfocarse totalmente en “Horizon”, una saga dirigida por él que se compone de cuatro largometrajes del género western. Esta nace a partir de una premisa: la expansión del Oeste americano antes y después de la Guerra Civil de Estados Unidos.

Kevin Costner como Hayes Ellison, el protagonista de "Horizon: An American Saga" (Foto: Warner Bros.)

EL PERSONAJE DE KEVIN COSTNER, ¿APARECE EN “YELLOWSTONE” - TEMPORADA 5 PARTE 2?

La respuesta corta es SÍ. Pese a que Kevin Costner no ha rodado ninguna escena nueva de la segunda parte de la temporada 5 de “Yellowstone”, su personaje John Dutton III sí aparece en el tráiler de los últimos episodios de la season 5.

Esto parece hace indicar que la figura seguirá teniendo un rol clave a lo largo de la trama y es probable que veamos muchísimo material no utilizado de Costner durante su paso por el show.

Cabe resaltar que así lo adelantaba la directora Christina Voros, quien le contaba a The Hollywood Reporter que la presencia de Dutton era “integral” en estos capítulos.

“Creo que decir algo más comprometería potencialmente todo el trabajo que supuso redactar los guiones. [Risas] Pero creo que la razón por la que la gente se pregunta: ‘¿Está o no está? ¿Dónde está, dónde no está?’ es porque es el patriarca y su presencia es un componente esencial de la historia. John Dutton sigue siendo fundamental”, aseguró.

Kevin Costner se despidió del personaje John Dutton III justo antes del rodaje de la segunda parte de la temporada 5 de la serie "Yellowstone" (Foto: Paramount)