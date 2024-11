La quinta temporada de “Yellowstone” regresa, después de una pausa de más de un año, para continuar con la historia de la familia Dutton, sin embargo, Kevin Costner, quien interpreta al patriarca John, no volverá para los últimos episodios de la serie creada por Taylor Sheridan y John Linson. A pesar de la salida de uno de los protagonistas, los fanáticos del exitoso drama esperan con ansias conocer el destino de sus personajes favoritos y lo que sucederá con el rancho de Montana. ¿Cuándo se estrenará la segunda parte?

Tras la salida de Costner, se anunció que la quinta temporada sería la última. No obstante, Kelly Reilly y Cole Hauser, que interpretan a Beth Dutton y Rip Wheeler, señalaron que están en conversaciones para protagonizar una sexta temporada. En cualquier caso, la historia continuará de alguna manera en la serie secuela en Paramount+ titulada “The Madison”.

En junio de 2023, Sheridan indicó que el final que tenía previsto para John Dutton no cambiaría a pesar de la ausencia de Costner. “Estoy decepcionado”, dijo en la entrevista con The Hollywood Reporter. “Trunca el cierre de su personaje. No lo altera, pero lo trunca”.

Kelsey Asbille, Brecken Merrill y Luke Grimes en la segunda parte de la temporada 5 de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “YELLOWSTONE” TEMPORADA 5 PARTE 2?

La segunda parte de la quinta temporada de “Yellowstone” se estrenará en exclusiva en Paramount Network a partir del 10 de noviembre de 2024 a las 8 p.m. (Hora del Este) en Estados Unidos.

CBS anunció una “transmisión especial” del nuevo episodio más tarde esa misma noche, a las 10:00 p. m., (Hora del Este) de Estados Unidos.

A nivel internacional, los últimos episodios de “Yellowstone” se estrenarán en Paramount+. En Canadá, desde el 10 de noviembre, en el Reino Unido, desde el 11 de noviembre y en América Latina, Brasil y Francia a partir de finales de noviembre.

TRÁILER DE “YELLOWSTONE” TEMPORADA 5 PARTE 2

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”?

Se espera que la segunda parte de la quinta temporada de “Yellowstone” cuenta con seis episodios. No obstante, el creador Taylor Sheridan aseguró a The Hollywood Reporter que sentía que Paramount podría darle 10 episodios si fuera necesario.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”

Kelly Reilly como Beth Dutton

Wes Bentley como Jamie Dutton

Luke Grimes como Kayce Dutton

Kelsey Asbille como Monica Dutton

Gil Birmingham como Thomas Rainwater

Moses Brings Plenty como Mo

Cole Hauser como Rip Wheeler

Forrie J. Smith como Lloyd

Finn Little como Carter

Wendy Moniz como Lynelle Perry

Dawn Olivieri como Sarah Atwood

Jefferson White como Jimmy

Kathryn Kelly como Emily

Gil Birmingham retoma el rol de Thomas Rainwater y Moses Brings retoma el rol de Mo en la segunda parte de la temporada 5 de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)