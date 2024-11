CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Agatha All Along”, conocida como “Agatha ¿Quién si no?” en España y “Agatha en todas partes” en Hispanoamérica, llegó a su fin tras nueve episodios en los que la infame Agatha Harkness (Kathryn Hahn) descubre que quedó atrapada por tres años en el mundo que creó Wanda y perdió sus poderes. Gracias a William Kaplan / Billy Maximoff (Joe Locke) se libera del hechizo y acepta llevarlo al legendario Sendero de las Brujas, junto a su aquelarre improvisado conformado por Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Jennifer ‘Jen’ Kale (Sasheer Zamata) y Lilia Calderu (Patti LuPone).

Luego de superar las primeras pruebas y perder a algunos miembros del equipo, Billy revela su verdadera identidad y utiliza sus poderes para detener a las sobrevivientes. Más tarde, se vuelven a encontrar, pero Lilia debe sacrificarse para frenar a las Siete de Salem. Solo Jen, Agatha y Billy llegan a la última prueba. Jennifer recupera sus poderes y escapa del sendero, mientras que el hijo de Wanda intenta traer a su hermano Tommy. Agatha completa la prueba gracias a unos cabellos de su hijo Nicholas Scratch.

Después de salir del The Witches’ Road, la protagonista de “Agatha All Along”, engaña a Billy para que se entregue a la Muerte/ Rio Vidal (Aubrey Plaza). No obstante, al escuchar el nombre de su hijo, cambia de opinión y le da un beso a la Muerte. Mientras Billy vuelve a casa y comprende que todo lo que vio en Sendero lo creó en base a los objetos y decoraciones de su habitación, Agatha reaparece como fantasma. A pesar de que la serie de Marvel y Disney+ hace grandes revelaciones, deja varios misterios sin resolver.

LAS PREGUNTAS QUE NO SE RESOLVIERON AL FINAL DE “AGATHA ALL ALONG”

1. ¿Qué pasará con Jennifer Kale?

Tras descubrir que fue Agatha quien bloqueó sus poderes durante 100 años, Jen la confronta, realiza un ritual de desvinculación y recupera su magia. Al conseguir lo que tanto buscaba, logra salir del Sendero de las Brujas y se aleja volando de Westview. Aunque aún no es claro lo que sucederá con ella en MCU, en los cómics, es la prima de Johnny Blaze / Ghost Rider, lo que abre varias posibilidades para el personaje.

Jennifer ‘Jen’ Kale (Sasheer Zamata) en la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

2. ¿Qué pasó con el alma de Tommy Maximoff?

Mientras Billy logró engañar a la Muerte y reencarnar en otro cuerpo, no se tiene noticias de Tommy. En el penúltimo episodio de “Agatha All Along”, Billy intenta traerlo de regreso, pero no se atreve a matar a otro niño. Al final de la temporada, Billy y el fantasma de Agatha emprenden el camino para buscar a Tommy. En los cómics, reencarna en el cuerpo de Tommy Shepherd. ¿Sucederá lo mismo en una segunda temporada o en un próximo proyecto?

Billy busca recuperar a su hermano Tommy en la serie "Agatha All Along", aunque no lo consigue no dejará de intentarlo (Foto: Disney+)

3. ¿Cuándo empezó el romance de Agatha y la Muerte?

“Doncella, madre, anciana” empieza en 1750 y sigue a Agatha mientras entra en trabajo de parto. Cuando la situación se complica aparece la Muerte para llevarse al bebé. Agatha le suplica que no lo haga, y en honor a su historia, Death le da más tiempo con Nicholas. Con esto queda claro que ellas se conocieron mucho antes.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y Death (Aubrey Plaza) se conocieron muchos antes de 1750, según revela la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

4. ¿Quién es el padre de Nicholas?

En el último episodio, Agatha menciona que su hijo nació sin que la magia estuviera involucrada, entonces, ¿quién es el padre de Nicholas? Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del padre del niño ni qué sucedió con él.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) junto a su hijo Nicholas Scratch en la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

5. ¿Cómo consiguió Agatha el Darkhold?

Aunque muchos creían que Agatha sacrificó a su hijo para conseguir el Darkhold, y que incluso ofreció su alma a Mefisto, en realidad suplicó por más tiempo con Nicholas y no pudo salvarlo a pesar de que robó el poder de cientos de brujas. Entonces, ¿cómo obtuvo el Darkhold?

Aún no se conoce cómo Agatha consiguió el Darkhold, pero no fue sacrificando a su hijo Nicholas (Foto: Disney+)