“La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original) regresa con una segunda temporada donde Kate Wyler (Keri Russell) intentará desentrañar los hilos de la conspiración que casi la deja viuda. En los nuevos episodios de la serie de Netflix de la creadora, guionista principal y productora ejecutiva Debora Cahn, Kate tiene que lidiar con su crisis matrimonial, una relación complicada con el ministro de Asuntos Exteriores británico y la visita de la vicepresidenta Grace Penn. ¿Qué otros actores regresan en la segunda entrega y quiénes se unen al reparto?

“La primera temporada terminó con Kate (Keri Russell) dándose cuenta de que el ataque a un buque de guerra británico que la trajo al Reino Unido no fue obra de una nación hostil, sino del primer ministro británico”, explicó Cahn a Tudum. “Ahora tiene que demostrarlo”.

La segunda temporada de “La diplomática” cuenta con el regreso de Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Ato Essandoh, Ali Ahn como, Nana Mensah, Miguel Sandoval, Michael McKean, Celia Imrie, Rory Kinnear y T’Nia Miller. A ellos se suman, Allison Janney y Pandora Colin. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie de Netflix nominada al Emmy?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “LA DIPLOMÁTICA”

1. Keri Russell como Kate Wyler

Keri Russell, que participó en “The Americans”, “Cocaine Bear”, “Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker”, “Waitress”, “Austenland” y “Felicity”, retoma el rol de Kate Wyler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. “La segunda temporada comienza con tanta energía y propulsión que no hay tiempo para pensar en ser el centro de atención”, dijo Russell a Tudum.

Kate tiene que averiguar “cómo gestionar la investigación de un país que es [su] aliado. Ella está allí para colaborar con este gobierno y apoyarlo, así que creo que su situación es exactamente lo que es la diplomacia”, agregó la protagonista.

Keri Russell regresa como Kate Wyler y Rufus Sewell regresa como Hal Wyler en la temporada 2 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

2. Rufus Sewell como Hal Wyler

Rufus Sewell, que apareció en “Scoop”, “The Man in the High Castle”, “Kaleidoscope”, “A Knight’s Tale”, “A Knight’s Tale” y “The Holiday”, vuelve a interpretar a Hal Wyler, el carismático esposo de Kate y un diplomático legendario. Al final de la primera temporada, se convierte en una de las posibles víctimas de una explosión.

Rufus Sewell como Hal Wyler, el esposo de la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, en la temporada 2 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

3. David Gyasi como Austin Dennison

David Gyasi, que fue parte de “Interstellar”, “Carnival Row”, “Cloud Atlas”, “Annihilation”, “Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself” y “What a Girl Wants”, regresa como Austin Dennison, el ministro de Asuntos Exteriores británico durante el mandato del primer ministro Trowbridge.

En la segunda temporada de “The Diplomat”, Gyasi revela que el lado ambicioso de Dennison emergerá con más fuerza que en los primeros capítulos. “En la primera temporada, puedes ver sus colores primarios, y ahora puedes ver más matices intermedios”, dijo Gyasi.

David Gyasi da vida a Austin Dennison, el ministro de Asuntos Exteriores británico, en la temporada 2 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

4. Allison Janney como Vice President Grace Penn

Allison Janney, que anteriormente apareció en “The West Wing”, “I, Tonya”, “Juno”, “To Leslie”, “10 Things I Hate About You” y “Lou”, asume el papel de la vicepresidenta estadounidense Grace Penn. “La vicepresidenta cree que Kate quiere quedarse con su puesto”, indicó Cahn. “No está del todo equivocada. Kate cree que entiende a la vicepresidenta. Pero está equivocada”.

Allison Janney como Grace Penn, vicepresidenta estadounidense, en la temporada 2 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

5. Pandora Colin como Lydia Trowbridge

Pandora Colin, que apareció en producciones como “Chernobyl”, “The Lady in the Van”, “Penny Dreadful, “Eric” y “Master of None”, da vida a Lydia Trowbridge, la esposa del primer ministro del Reino Unido. Ella es parte del grupo de mujeres que tienen control sobre los movimientos de Nicol Trowbridge.

Pandora Colin interpreta a Lydia Trowbridge y Rufus Sewell interpreta a Hal Wyler en la temporada 2 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “La diplomática”:

Ato Essandoh como Stuart Hayford

Ali Ahn como Eidra Park

Nana Mensah como Billie Appiah

Miguel Sandoval como Miguel Ganon

Michael McKean como William Rayburn

Celia Imrie como Margaret ‘Meg’ Roylin

T’Nia Miller como Cecilia Dennison

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 2 de “La diplomática”, “un brutal atentado con bomba en el corazón de Londres pone patas arriba la vida de la embajadora estadounidense Kate Wyler. Mientras lucha por reconstruir las vidas destrozadas y un equipo desintegrado, los peores temores de Kate se hacen realidad: el atentado que la llevó al Reino Unido no fue obra de una nación rival, sino del propio Gobierno británico.

A medida que busca respuestas, su único aliado es su casi exmarido Hal Wyler más vivo e implicado que nunca. Kate tiene que lidiar con su crisis matrimonial, una relación complicada con el ministro de Asuntos Exteriores británico, Austin Dennison, y una amenazante visita de la vicepresidenta Grace Penn”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

La temporada 2 de “La diplomática” se estrenará el jueves 31 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama político solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.