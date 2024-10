“Venom: The Last Dance”, también conocida como “Venom 3″ o “Venom: El último baile”, se centra en el viaje de Eddie Brock (Tom Hardy) y el simbionte Venom a Nueva York mientras escapan de los xenófagos que envió Knull, el dios del vacío, destructor de mundos y creador de los simbiontes. Durante esta aventura, Anne Weying, el interés amoroso de Eddie interpretada por Michelle Williams, no aparece ni es mencionada. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué no es parte de esta película? A continuación, te comparto lo que dijo la directora sobre la ausencia de Williams.

La actriz conocida por películas como “Brokeback Mountain” y “Manchester by the Sea” desempeñó un rol principal en la primera entrega de la trilogía. También forma parte de “Venom: Let There Be Carnage”, aunque tiene una participación menor. Pero no es parte de la quinta película del Universo Spider-Man de Sony (SSU), a pesar de que el plan original era reavivar el romance de Eddie y Anne

¿POR QUÉ MICHELLE WILLIAMS NO APARECE EN “VENOM: THE LAST DANCE”?

En conversación con The Hollywood Reporter, la directora de “Venom: The Last Dance”, Kelly Marcel, explicó que en esta nueva aventura querían aislar a Eddie y Venom. “Sí, realmente queríamos aislarlos. Queríamos sacarlos de su zona de confort. Queríamos alejarlos de todo lo que conocían y de todos los que amaban, para que ahora solo pudieran confiar el uno en el otro. Sabíamos que queríamos que alcanzaran la simbiosis entre ellos y decidieran que iban a ser el Protector Letal y que iban a emprender este viaje juntos.”

“Y, por supuesto, eso rápidamente se vuelve muy peligroso para ellos, porque el mero hecho de estar juntos significa que el mundo está en riesgo. Entonces, llegan a comprender que lo que han elegido es en realidad su perdición, y por eso todos los personajes de las películas anteriores, excepto la Sra. Chen de Peggy Lu, no pertenecían a esta historia de viaje por carretera”, explicó.

Anne Weying (Michelle Williams) era el interés amoroso de Eddie Brock (Tom Hardy) en las primeras películas de "Venom" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Para la directora de “Venom: El último baile”, que tiene un estilo de road movie, era importante cerrar la trilogía con una historia que explora la conexión entre Eddie y Venom. Sobre todo después de revisar los comentarios de los fanáticos. Por eso tomó la decisión de omitir a Anne Weying.

“Después de cada película, volvemos y vemos lo que le gustó a la gente y lo que no le gustó. Y estaba muy, muy claro que la gente estaba muy casada con la relación entre Venom y Eddie (...) El eje sobre el que giran estas películas es la relación de Venom y Eddie, y siempre ha sido sobre ellos”, compartió Kelly Marcel con el medio antes mencionado.

¿Dónde está Anne Weying en “Venom: The Last Dance”?

Aunque no se menciona al personaje de Michelle Williams en la tercera película, presumiblemente todavía está en San Francisco.

Michelle Williams volvió a interpretar a Anne Weying en "Venom: Let There Be Carnage", la segunda película de la trilogía (Foto: Sony Pictures Releasing)