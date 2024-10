Eddie Brock (Tom Hardy) y el simbionte Venom regresan para una última aventura en “Venom: The Last Dance”, también conocida como “Venom 3″ o “Venom: El último baile”. La quinta película del Universo Spider-Man de Sony (SSU) se estrena el 25 de octubre de 2024 en Estados Unidos y España, mientras que a los cines de Latinoamérica llega el 24 de octubre. Por lo tanto, los fanáticos de la trilogía basada en el personaje de Marvel Comics se preguntan si la nueva entrega tiene alguna escena post-créditos. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

El rodaje de la secuela de “Venom” (2018) y “Venom: Let There Be Carnage” (2021) comenzó el 26 de junio de 2023, pero se detuvo el mes siguiente debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023, se reanudó en noviembre de ese año y se completó a finales de febrero de 2024.

“Venom: The Last Dance”, escrita, dirigida y coproducida por Kelly Marcel, sigue a huésped y simbionte, quienes son perseguidos por ambos mundos. Mientras Tom Hardy es el protagonista de la nueva película, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach y Stephen Graham son parte del elenco.

Tom Hardy vuelve a interpretar a Eddie Brock en "Venom: The Last Dance", la última película de la trilogía (Foto: Sony Pictures Releasing)

“VENOM: THE LAST DANCE”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Venom: El último baile” tiene dos escenas post-créditos, aunque la primera, técnicamente, es una escena a mitad de los créditos. Pero, ¿qué tan importantes son estas secuencias? ¿Vale la pena quedarse en la sala de cine? Si eres un verdadero fanatico no puedes perderte ninguna.

Por el momento, no puedo contarte lo que sucede en dichas secuencias posteriores a los créditos, pero te puedo adelantar que al menos una de ellas es muy relevante para el futuro de este universo cinematográfico y de algunos personajes de la película que tiene una duración de 109 minutos.

Por otro lado, aunque se trata de la última película de la trilogía, Tom Hardy señaló que aún quiere pelear con el Hombre Araña. “Quiero pelear con Spider-Man. Quiero pelear con Spider-Man ahora mismo. Estoy muy dispuesto a hacerlo... Nunca digas nunca”, dijo el actor en la Comic Con de Nueva York. ¿Será una pista sobre un nuevo proyecto?

También es importante recordar que la directora de “Venom: The Last Dance” recalcó que Knull no será un villano de una sola aparición, así que es algo a lo que debes prestar atención durante la cinta producida por Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy y Hutch Parker.

“Ahora estamos en territorio de spoilers y esperamos que parte de la diversión de ver esta película sea no saber qué sucederá, pero créanme, sabemos muy bien lo importante que es Knull para los fanáticos, así que, así como sentamos las bases para Venom, esperamos estar haciendo lo mismo para Knull”, dijo Marcel a IGN. “El Rey de Negro es demasiado poderoso para un ‘solo uno’”.

Juno Temple asume el rol de la doctora Payne en la película "Venom: The Last Dance" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿DE QUÉ TRATA “VENOM: THE LAST DANCE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Venom: The Last Dance”, “Tom Hardy vuelve como Venom, uno de los más grandes y complejos personajes de Marvel, para cerrar su trilogía cinematográfica. Eddie y Venom se dan a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie”.