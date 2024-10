Debido al éxito de “Smile” en 2022, Paramount y el director Parker Finn decidieron apostar por una secuela, que se estrenó el 17 de octubre de 2024 en Latinoamérica y el 18 de octubre en los cines de Estados Unidos. Por lo tanto, los fanáticos de la franquicia de terror basada en el cortometraje “Laura Hasn’t Slept” se preguntan si la nueva película tiene algunas escenas post-créditos. A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

El thriller psicológico conocido como “Sonríe 2″ en Hispanoamérica tiene a Wyck Godfrey y Robert Salerno como productores y cuenta con un elenco conformado por actores como Naomi Scott, Lukas Gage, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Miles Gutiérrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Ray Nicholson y Drew Barrymore.

Tras la muerte de Rose, “Smile 2″ sigue a la estrella pop Skye Riley, quien luego de un momento traumático empieza a experimentar una serie de eventos cada vez más extraños y perturbadores. Una persona que ha rastreado la maldición de la que ella es víctima le ofrece una solución muy arriesgada.

Ray Nicholson interpreta a Paul Hudson, un actor que fue novio de la protagonista de la película de terror "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)

“SMILE 2″, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Sonríe 2″ no tiene ninguna escena post-créditos, así que puedes abandonar la sala de cine después de la última escena de la película que tiene una duración de 127 minutos. No obstante, también puedes quedarte para ver los nombres de todas las hicieron posible el proyecto.

Al igual que la primera entrega, la secuela no incluye ninguna secuencia adicional ni a mitad ni al final de los créditos. Aunque esto resulta decepcionante para los fans que esperaban algún adelanto o pista sobre el futuro de la franquicia, no significa que no habrá una tercera película.

De hecho, la ausencia de una escena post-créditos en “Smile 2″, podría permitir que el director continúe la historia en cualquier dirección. “Creo que Smile podría tener muchos destinos interesantes. Para mí, siempre se trata de hacer algo temáticamente rico que se centre en las historias de los personajes”, explicó Parker Finn en una entrevista con Screen Rant.

“Me encanta el rumbo que toma esta película y ahora mismo estoy ansioso por que el público vea Smile 2. Con suerte, si la aceptan, creo que podría haber un futuro realmente interesante para Smile”, agregó el director y guionista.

¿DE QUÉ TRATA “SMILE 2″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Smile 2″, “la estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SMILE 2″

Naomi Scott como Skye Riley

Lukas Gage como Lewis Frigoli

Kyle Gallner como Joel

Peter Jacobson como Morris

Rosemarie De Witt como Elizabeth RIley

Dylan Gelula como Gemma

Miles Gutiérrez-Riley

Peter Jacobson

Raúl Castillo

Ray Nicholson

Drew Barrymore

Naomi Scott asume el rol de Skye Riley, una famosa cantante que es victima de la maldición de la Entidad de la Sonrisa en "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)