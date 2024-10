CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Durante generaciones, la dinastía familiar Lawson ha dirigido la estación ganadera más grande del mundo, sin embargo, eso podría cambiar en “Territorial” (“Territory” en inglés), serie neo-western de Netflix. Tras la muerte de Daniel (Jake Ryan), Colin Lawson (Robert Taylor) se queda sin un claro sucesor, así que Marianne Station se convierte en un premio buscado por ganaderos rivales, varios gánsteres, ancianos indígenas y magnates mineros. ¿Quién causó la muerte de Dan? ¿Quién se quedó con la propiedad de los Lawson? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La serie creada por Timothy Lee (“Mystery Road”, “Bump”) y Ben Davies (“Bondi Rescue”, “The First Inventors”, “Outback Ringer”) empieza con Daniel con una pierna rota tras caer de su caballo. Aunque intenta incorporarse, los perros salvajes se lo impiden. Esta muerte provoca la multimillonaria magnate minera Sandra Kirby (Sara Wiseman) y el infame barón del ganado Campbell Miller (Jay Ryan) pongan sus ojos en esas tierras

El descenso de Dan también motiva el regreso de Marshall (Sam Corlett), el hijo pródigo de Graham (Michael Dorman), el hijo mayor de Colin a quien nadie respeta debido a su alcoholismo. Ante la presión de sus enemigos, Colin decide nombrar a Marshall como su sucesor, lo que molesta a Graham y a su ambiciosa esposa Emily (Anna Torv), quien a pesar de su esfuerzo no consigue la aprobación de su suegro por ser hermana del ladrón de ganado Hank Hodge (Dan Wyllie). Emily solo busca que su hija Susie (Philippa Northeast) también herede Marianne Station.

Graham Lawson (Michael Dorman) intenta demostrarle a su padre Colin Lawson (Robert Taylor) que es un digno heredero en la serie australiana "Territorial" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TERRITORIAL”?

Cuando Marshall se marcha con sus amigos Rich (Sam Delich) y Sharnie (Kylah Day) robando algunas motos de su abuelo, Graham intenta tomar las riendas y se postula a presidente de la Federación, pero la presión y una conversación con Sandra Kirby lo empuja hacia la bebida. Campbell Miller se queda con el puesto, lo que sin duda deja a los protagonistas de “Territorial” vulnerables.

Mientras Emily hace un trato con Colin para asegurar el futuro de su hija y Susie se esfuerza por demostrar que una digna heredera, Graham se embriaga, toma una arma y termina en prisión. En tanto, Sandra Kirby aprovecha que Nolan se distancia de la comunidad aborigen para cerrar el trato del puerto y hace otro acuerdo con la portavoz de la comunidad indígena Keeley Redford (Tuuli Narkle).

Por otro lado, Marshall y sus amigos continúan con sus “negocios”, pero los celos de Rich por su novia Sharnie disuelven el equipo. Cuando Rich y Sharnie siguen adelante con un peligroso robo, terminan acorralados por hombres armados. Marshall salva a Sharnie, pero no llegan muy lejos. El nieto de Colin descubre que Miller está detrás de todo y llama a Emily, quien llega al rescate. Aunque Sharnie sobrevive, Marshall cree que está muerta.

¿Quién asesinó a Daniel Lawson?

Cuando la montura de Daniel aparece genera algunas preguntas que llevan a Emily hasta el misterioso Elton, quien revela qué vio todo lo que sucedió. Daniel planeaba hacer un trato con Sandra. Emily lo descubre y lo confronta por su traición. Tras la discusión, Emily le dispara al caballo de Dan y provoca su caída.

Emily (Anna Torv) causó la muerte de Daniel y al parecer su hija Susie Lawson (Philippa Northeast) sufrió las consecuencias en la serie "Territory" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TERRITORIAL”?

Con el regreso de Marshall, la iniciativa de Susie y la liberación de Graham, la estación Marianne parece resurgir. Sin embargo, otra tragedia afecta a los Lawson. Lachie (Joe Klocek), el hijo de Sandra, intenta recuperar el amor de Susie, pero ella lo rechaza. Marshall intercede y se desencadena una pelea que termina con la muerte de Susie por la embestida de un toro.

¿Cuál es el plan de Sandra Kirby?

Devastado por la muerte de Susie y por la incomprensión de su madre, Lachie decide revelar el plan de Sandra: hacer que Campbell haga estallar el “lugar sagrado” de los pueblos indígenas para construir una carretera que conduce a unas antiguas minas de oro, donde quiere almacenar desechos radiactivos. Todo esto para destruir a los Lawson y apoderarse de Marianne.

Al enterarse de la situación, los Lawson y el venerado anciano de Acacia Plains, Bryce (Hamilton Morris), hacen un trato para recuperar sus tierras. Aunque intentan impedir la explosión, no lo consiguen. En tanto, Colin no puede reunirse con el resto de su familia porque es secuestrado por Rich, quien ya tiene a Marshall y busca quedarse con el contenido de la caja fuerte de los Lawson.

No obstante, Sharnie llega para liberar a nieto y abuelo, quien mata a Rich a tiros. Planea hacer lo mismo con la joven, pero Marshall lo convence de no hacerlo. Tras ese traumático momento, Sharmie decide no quedarse y volver con su familia. Marshall también prefiere marcharse. ¿Qué había en la caja fuerte más pequeña?

Al final de “Territorial”, Colin le entrega las llaves de su casa a Graham y Emily, sin embargo, antes de que puedan celebrar su triunfo, el vagabundo Elton (Matthew Sunderland) se presenta ante Colin con el caballo herido de Daniel. ¿Revelará la verdad? ¿Qué significa para Emily? ¿Habrá temporada 2?

Emily (Anna Torv) se quedó con la estación Marianne, pero su secreto podría arruinar sus planes en la serie australiana "Territorial" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TERRITORIAL”?

“Territorial” está disponible en Netflix desde el 24 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver el drama neo-western solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.