A finales del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por siglas en inglés) anunció que un millón de personas tenían pendiente cobrar el tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares. Desde ese momento, la oficina se encargaría de notificar de manera automática a todas las personas que calificaran para este desembolso. Pero, ¿también están incluidas las personas que no están obligadas a declarar impuestos?

Una oficina del Servicio de Impuestos Internos. (Foto: AFP)

¿LAS PERSONAS QUE NO ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR IMPUESTOS PUEDEN COBRAR EL CHEQUE?

Este cheque de estímulo forma parte de un fondo total de $2.4 mil millones de dólares, los cuales están destinados a las personas que califiquen y hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021. Los pagos se están realizando directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios, a otros mediante cheques bancarios.

Además, los beneficiarios han recibido una carta informativa del Servicio de Impuestos Internos. Para ser elegible, es necesario haber presentado la declaración de impuestos de los ingresos obtenidos en 2021, a través del Crédito de Recuperación de Reembolso.

Sin embargo, este cheque de estímulo no está disponible para quienes no hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021. Incluso si no generaste ingresos, es necesario que ingreses $0 en los formularios y los envíes; de lo contrario, no habrá ninguna posibilidad de que recibas el pago. La fecha límite para hacerlo es el 15 de abril de 2025.

No es obligatorio tener ingresos o que estos sean elevados para recibir este estímulo económico, pero es crucial presentar la declaración de impuestos y enviarla al IRS. Según expertos, aunque tus ingresos sean bajos, presentar la declaración puede generar beneficios financieros significativos, ya que el IRS suele dar un plazo de tres años para reclamar reembolsos o créditos fiscales.

Los cheques de estímulo aparecieron en la pandemia de COVID-19 como una forma de apoyo para las personas que atravesaron dificultades económicas en Estados Unidos. (Foto: Freepik)