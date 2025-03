Este 2025 vence el plazo para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021, que asciende hasta US$1,400 por persona. Si ya lo recibiste, no intentes solicitarlo de nuevo porque podría incurrir en una violación tributaria y el sistema Servicio de Impuestos Internos (IRS) te impondría multas y otros cargos.

El IRS indica que la mayoría de los contribuyentes ya recibió el reembolso, que está destinado a aquellos contribuyentes que no recibieron completamente los Pagos de Impacto Económico durante la pandemia del COVID-19, debido a su omisión en las declaraciones de impuestos de 2021 o porque aún no han presentado la declaración.

EL CHEQUE DE US$1,400 Y LO QUE NO DEBES HACER PARA EVITAR UNA MULTA DEL IRS

No debes solicitar de nuevo el cheque de estímulo de US$1,400. De acuerdo con Michael Ryan, experto financiero y fundador de MichaelRyanMoney.com, aquellos que soliciten o acepten un segundo cheque del Crédito de recuperación de reembolso podrían enfrentarse a una multa del 20% sobre el monto recibido de manera indebida. Esto significa que, en caso de recibir un pago duplicado, el IRS podría exigir la devolución de los fondos con un recargo de US$280.

Además, el IRS aplicaría intereses compuestos diarios hasta que el dinero sea devuelto, lo que incrementaría la deuda . También existe el riesgo de generar un expediente negativo en el historial fiscal, lo que podría afectar futuras declaraciones de impuestos o solicitudes de beneficios, dijo a Newsweek.

Si el IRS detecta que reclamaste el reembolso de manera indebida, puedes verte perjudicado (Foto: AFP)

¿CÓMO EVITAR PROBLEMAS CON EL IRS?

Para evitar sanciones y problemas legales con el IRS, sigue estas recomendaciones:

Verifica si eres elegible antes de solicitar cualquier pago de estímulo.

No intentes solicitar el cheque dos veces, ya que el IRS rastrea cada pago realizado.

Si recibiste un pago duplicado por error, comunícate con el IRS para corregir la situación y devolver el dinero antes de que se acumulen multas e intereses.

Si obtienes por segunda vez el reembolso, te podría salir más caro de que lo imaginas (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA RECLAMAR EL REEMBOLSO DEL IRS DE HASTA US$1,400 POR PERSONA?

Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, aún puedes ser elegible para el Crédito de Recuperación de Reembolso por hasta US$1,400 por persona, indica el IRS, al recordar que el plazo vence antes del martes 15 de abril de 2025 . Esto incluye a personas con ingresos bajos o inexistentes que, por lo general, no están obligadas a declarar. Los contribuyentes recibirán una notificación separada con los detalles del pago.

