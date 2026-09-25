El dólar estadounidense se cotiza este viernes 25 de septiembre de 2026 en RD$59.17 para la compra y RD$59.46 para la venta, según la tasa de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) . Estos valores sirven como guía para el mercado, aunque el monto final puede variar de acuerdo con el banco, asociación de ahorros y préstamos o agente de cambio elegido.

Precio del dólar hoy, 25 de septiembre en República Dominicana

La cotización del dólar frente al peso dominicano (DOP) mantiene una diferencia entre la tasa de compra y la de venta. En términos simples, la compra es el valor que una entidad financiera paga cuando el cliente entrega dólares; la venta es el precio que cobra cuando el cliente necesita adquirir la moneda estadounidense.

Para este viernes, la referencia oficial se mantiene luego del feriado por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, celebrado el jueves 24 de septiembre. El BCRD establece estas tasas de referencia a partir de las operaciones del mercado cambiario, pero no obliga a que todos los bancos y casas de cambio apliquen exactamente el mismo precio al público.

Concepto Tasa de cambio Equivalencia aproximada Dólar en compra RD$59.17 por US$1 US$100 = RD$5,917 Dólar en venta RD$59.46 por US$1 US$100 = RD$5,946 Diferencial compra-venta RD$0.29 por US$1 RD$29 por cada US$100 Conversión referencial de RD$1,000 — US$16.82 a tasa de venta Conversión referencial de RD$5,000 — US$84.09 a tasa de venta Conversión referencial de RD$10,000 — US$168.18 a tasa de venta

Las equivalencias de pesos a dólares se calcularon usando la tasa de venta de RD$59.46 por US$1. Son montos referenciales, sin incluir posibles cargos, comisiones o márgenes cambiarios que pueda aplicar cada entidad.

¿Por qué cambia el precio del dólar?

El precio del dólar en República Dominicana puede variar diariamente por factores relacionados con la oferta y demanda de divisas. Entre los elementos que influyen se encuentran las remesas enviadas desde el exterior, el turismo, las exportaciones, las importaciones, los pagos de deuda, la inversión extranjera y las operaciones realizadas por empresas y entidades financieras.

También inciden el contexto internacional, el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos, las expectativas de inflación y los movimientos del mercado cambiario local. Por ello, una tasa publicada para una fecha determinada no debe interpretarse como garantía de que será idéntica al día siguiente o en todas las entidades.

El Banco Central explica que su tasa de referencia del mercado se calcula como un promedio ponderado de las transacciones de las entidades financieras y agentes de cambio. Además, su plataforma histórica permite revisar las cotizaciones diarias, mensuales y de cierre de período del dólar frente al peso dominicano.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que toma como fuente de información al BCRD, también publica una serie mensual de tasas de cambio. Para septiembre de 2026, por ejemplo, su registro muestra que la referencia diaria ha tenido movimientos durante el mes, reflejando la naturaleza variable del mercado cambiario.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene revisar la tasa final ofrecida por la entidad donde se realizará la operación. La cotización del Banco Central es una referencia clave, pero bancos comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos, remesadoras y agentes de cambio pueden manejar precios distintos.

Comparar la tasa de compra y venta en al menos dos entidades antes de hacer una operación relevante.

Confirmar si el valor informado incluye comisiones, cargos por efectivo o costos por transferencias internacionales.

Verificar el canal de cambio: una operación en línea puede tener una tasa diferente a la de ventanilla.

Solicitar el comprobante de la transacción y revisar el monto neto recibido.

Para pagos, viajes o compras en dólares, calcular el costo total usando la tasa de venta, no la de compra.

En resumen, el dólar en República Dominicana se ubica hoy en RD$59.17 para compra y RD$59.46 para venta como tasa de referencia. Quienes necesiten cambiar una suma importante deben consultar la cotización efectiva de su entidad justo antes de ejecutar la operación, pues el valor final puede diferir del indicador oficial.