A muchos les ha tocado esperar pacientemente por noticias sobre los cheques de estímulo del IRS, especialmente después de la pandemia. La incertidumbre sobre cuándo y cómo llegarían esos montos siempre fue un tema de conversación. Sin embargo, parece que hay buenas noticias para algunos contribuyentes que aún no han recibido su parte del incentivo. En los últimos meses, la entidad ha comenzado a enviar pagos automáticos a aquellos que, por algún motivo, no reclamaron el Crédito de Reembolso de Recuperación en sus declaraciones de impuestos del 2021.

Si vives en Florida, tal vez te estés preguntando si serás uno de los afortunados. A lo largo de este artículo, te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este cheque de estímulo: quiénes tienen derecho a recibirlo, cuánto dinero les corresponde y qué pasos deben seguir para asegurarse de que el pago llegue a sus manos.

Esto, sin duda alguna, será de gran ayuda a quienes les corresponde recibir el dinero. Y es que, no podemos negar, que a nadie le cae mal recibir alguna cantidad extra para darle un mayor respiro a nuestra economía familiar, pues los Estados Unidos está atravesando algunos problemas financieros debido a la inflación. Se espera que, con la cantidad que le toque a cada uno, esas preocupaciones disminuyan, al menos, por un periodo corto de tiempo.

Por ejemplo, los costos de los alimentos en los supermercados han experimentado un aumento en los últimos años, perjudicando a los ciudadanos que ahora tienen que gastar más para completar su canasta básica, mientras que otros han tenido que dejar de adquirir algunas cosas para que el dinero les alcance. También puedo mencionar el hecho de que el alquiler para un lugar donde vivir también se ha visto afectado y ahora las rentas son más caras que antes.

Florida es uno de los estados más visitados en Estados Unidos debido a su buen clima y playas (Foto: Florida Department of Transportation)

¿POR QUÉ ESTÁ ENVIANDO EL IRS ESTOS CHEQUES?

El IRS ha lanzado una nueva ola de depósito debido a que, durante la presentación de las declaraciones fiscales de 2021, un millón de contribuyentes pasaron por alto el Crédito de Reembolso de Recuperación. Este beneficio les hubiera dado derecho a recibir un pago de estímulo, pero al no reclamarlo, no recibieron el dinero en su momento. Esto sucedió porque muchas personas no completaron correctamente el campo del crédito o lo dejaron en blanco por error.

Para corregir este inconveniente, el IRS ha decidido hacer pagos automáticos, sin necesidad de que los contribuyentes hagan nada más, para que los que realmente eran elegibles, pero no reclamaron el crédito, puedan recibir su dinero sin tener que enmendar su declaración de impuestos. Así que, si crees que podrías estar entre esos contribuyentes que olvidaron este detalle, sigue leyendo, porque podrías ser uno de los beneficiados.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA RECIBIR EL CHEQUE DE ESTÍMULO?

Para ser elegible para este pago, debes cumplir con algunos requisitos específicos. En primer lugar, debes haber sido ciudadano estadounidense o residente extranjero en los EE. UU. durante el año 2021 y haber presentado tu declaración de impuestos en ese mismo año. Ahora, lo más importante es que debes haber sido elegible para el Crédito de Reembolso de Recuperación, pero no lo reclamaste al momento de hacer tu declaración.

Es esencial entender que si ya recibiste el Pago de Impacto Económico o los cheques de estímulo en rondas anteriores, no serás elegible para este nuevo desembolso. Sin embargo, si presentaste tu declaración de impuestos, pero cometiste un error al completar los datos para este crédito, entonces podría ser el momento de recibir ese dinero que te corresponde.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁS?

La cantidad de dinero que recibirás varía, pero el monto máximo es de US$1,400 por individuo. Según los cálculos del IRS, el total que se distribuirá en esta ronda de pagos es de unos impresionantes US$2,4 mil millones, dirigidos a un millón de contribuyentes. Esto significa que no todos recibirán la misma cantidad; el monto depende de varios factores como el tamaño de tu hogar, tus ingresos y otros detalles fiscales.

Para saber cuánto te corresponde, el IRS recomienda que accedas a tu cuenta en línea para verificar el estado de tu pago. Ahí podrás encontrar información sobre si ya has recibido el crédito o si, por el contrario, todavía lo debes recibir. Es un proceso bastante sencillo y te permitirá saber exactamente cuál es tu situación.

Para los residentes de Florida, la cifra también es bastante significativa. Según el IRS, se deben distribuir aproximadamente US$61 millones a los contribuyentes de este estado. Se estima que alrededor de 69,800 personas en aquella parte de Estados Unidos podrían ser elegibles para recibir un pago promedio de US$732.

Si eres uno de los que no ha recibido su pago o no ha presentado su declaración de impuestos de 2021, todavía podrías estar a tiempo de obtenerlo. Lo importante es que actúes rápido, porque la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos y reclamar el crédito es el 15 de abril de 2025. Si no haces esto antes de esa fecha, podrías perder la oportunidad de recibir este dinero extra.

La llegada de cheques de estímulo son un alivio económico para varias familias estadounidenses (Foto: Freepik)

¿QUÉ DEBES HACER SI ERES ELEGIBLE?

La buena noticia es que, si eres uno de los contribuyentes elegibles, no necesitas hacer nada en este momento. El IRS ya está automatizando el proceso y enviará los pagos de manera directa a las cuentas bancarias o mediante cheques en papel, según lo que tengas registrado. Además, recibirás una carta de la entidad notificándote sobre el desembolso y el monto exacto que se te ha asignado.

Es importante estar atento a cualquier correspondencia que llegue de parte del IRS, ya que te confirmarán los detalles del depósito. Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, todavía estás a tiempo, pero no dejes pasar esta oportunidad de asegurarte de que tu pago llegue a tus manos.

¿QUÉ PASA SI NO HE PRESENTADO MIS IMPUESTOS DE 2021?

Si aún no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, aún puedes ser elegible para recibir el cheque, pero te estás quedando sin tiempo. La fecha límite para enviar tu declaración es el 15 de abril de 2025. Si no lo haces antes de esa fecha, podrías perder el derecho a reclamar el crédito y el pago correspondiente.