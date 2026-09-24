El dólar estadounidense se toma hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, como referencia en República Dominicana con base en la última cotización oficial disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD): RD$59.3470 para la compra y RD$59.7935 para la venta . Estas tasas corresponden a la publicación de cierre del miércoles 23 de septiembre y sirven como guía para las operaciones cambiarias de la jornada.

La cotización final que reciba una persona puede variar según el banco, casa de cambio, canal digital, monto negociado, horario y eventuales cargos aplicables. Por ello, la tasa del Banco Central debe entenderse como una referencia del mercado, no necesariamente como el precio exacto que ofrecerá cada entidad.

Precio del dólar hoy en RD

La tasa de compra aplica cuando una persona entrega dólares y recibe pesos dominicanos. En cambio, la tasa de venta se usa cuando el cliente entrega pesos dominicanos para adquirir dólares estadounidenses.

Concepto Tasa de referencia ¿Cuándo aplica? Ejemplo con US$100 Compra de dólares RD$59.3470 por US$1 Cuando el banco o agente compra dólares al cliente Recibirías RD$5,934.70 Venta de dólares RD$59.7935 por US$1 Cuando el cliente compra dólares en una entidad Pagarías RD$5,979.35 Diferencia compra-venta RD$0.4465 por US$1 Margen referencial entre ambas puntas RD$44.65 por US$100 Promedio simple referencial RD$59.5703 por US$1 Solo para estimaciones generales RD$5,957.03 por US$100

En términos prácticos, si vas a cambiar US$100 a pesos dominicanos, una operación a la tasa de compra de referencia equivaldría a RD$5,934.70. En sentido contrario, comprar US$100 a la tasa de venta referencial requeriría RD$5,979.35.

La brecha entre ambas cotizaciones es de RD$0.4465 por dólar. Esta diferencia, conocida como spread cambiario, remunera costos, riesgos y operación de las entidades financieras; además, puede ser mayor o menor en ventanilla según la institución elegida.

Conversión de USD a DOP

Para calcular cuánto valen los dólares en pesos dominicanos, se debe multiplicar el monto en USD por la tasa correspondiente. Si se trata de vender dólares, se usa la tasa de compra; si se trata de comprar dólares, se toma la tasa de venta.

Con la referencia oficial más reciente, estas son algunas equivalencias útiles:

Monto en dólares A tasa de compra A tasa de venta US$1 RD$59.35 RD$59.79 US$20 RD$1,186.94 RD$1,195.87 US$50 RD$2,967.35 RD$2,989.68 US$100 RD$5,934.70 RD$5,979.35 US$500 RD$29,673.50 RD$29,896.75 US$1,000 RD$59,347.00 RD$59,793.50

¿Por qué cambia el dólar?

El precio del dólar frente al peso dominicano se mueve según la oferta y demanda de divisas en el mercado. Entre los factores que suelen influir están el flujo de remesas, el turismo, las exportaciones, las importaciones, pagos de deuda, inversión extranjera y operaciones de empresas que requieren moneda estadounidense.

También inciden las condiciones financieras internacionales, la evolución de las tasas de interés, las expectativas de inflación y las decisiones de política monetaria. El Banco Central reporta una tasa de política monetaria de 5.25% para septiembre de 2026 y mantiene una meta de inflación de 4.0% con un margen de ±1.0 puntos porcentuales.

Para contexto, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que reproduce una serie con fuente en el Banco Central, registra para septiembre valores diarios que han oscilado alrededor de RD$58.55 a RD$59.26 en la serie disponible hasta el día 22 . Esto muestra que el tipo de cambio puede cambiar de una jornada a otra y que conviene revisar la cotización vigente antes de concretar una operación.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene confirmar el precio directamente con el banco, asociación de ahorros y préstamos o casa de cambio autorizada. Las entidades pueden aplicar cotizaciones distintas a la referencia del BCRD, sobre todo para efectivo, transferencias, pagos con tarjeta, operaciones digitales o montos elevados.

También es útil comparar el valor neto: no basta con mirar la tasa anunciada. Revisa si hay comisión, cargo por servicio, límites de monto, requisitos de identificación o una tasa diferenciada para clientes. Para viajes o pagos internacionales, consulta además el tipo de cambio que aplicará tu tarjeta, pues puede ser distinto al precio de ventanilla.

La referencia oficial disponible para hoy es de RD$59.3470 en compra y RD$59.7935 en venta por cada dólar. Antes de realizar cualquier operación, verifica la actualización del día en el portal del Banco Central y la cotización final de la entidad donde cambiarás el dinero.