CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada libremente en algunos hechos reales, “El atraco” (“Justice” en inglés y “Napad” en su idioma original) es un thriller criminal polaco de Netflix que narra la historia de Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko), un expolicía al que le ofrecen recuperar su vida anterior a cambio de atrapar al grupo responsable del asalto a un banco y asesinar a cuatro personas. El antiguo detective tiene dos semanas para resolver el caso, así que utilizará sus viejos métodos para acorralar a los culpables. ¿Lo logrará? ¿Quiénes son los asaltantes? ¿Por qué cometieron el crimen? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La película dirigida por Michal Gazda está ambientada a principios de los años 90, poco después de la caída del régimen comunista en Polonia, y empieza con un grupo de asaltantes asesinando a tres cajeras del Banco SBG tras llevarse 100 mil zlotys. El sangriento crimen retrasó la fusión de dicha entidad bancaria con el Banco Nacional de Inversiones, por lo tanto, las autoridades que desean continuar con la transformación nacional decidieron recurrir a Tadeusz Gadacz para atrapar a los bandidos.

Luego de escuchar la propuesta de la fiscal, el protagonista de “El atraco” se dirige a la escena del crimen, donde conoce a la agente Aleksandra Janicka, quien las primeras pistas apuntan a que el guardia de seguridad participó del robo y desapareció junto a sus cómplices. Sin embargo, Gadacz no cree que un hombre que estaba a un año de jubilarse sea el responsable y menos que escapara dejando su valioso automóvil. Su teoría se confirma cuando encuentra el cuerpo de la cuarta víctima.

Aleksandra Janicka y Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko) trabajan juntos para resolver el caso en la película polaca "El atraco" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ATRACO”?

Gadacz y Janicka también descubren que el director de la sucursal apagó las alarmas del banco. Al interrogarlo explicó que lo hizo porque desde hace unas semanas estaba fallando y aunque reportó el error a sus superiores no recibió respuesta. Gracias a los registros de personal del banco, los detectives se dan cuenta de que el guardia de seguridad asesinado cambió de turno con otro guardia llamado Kacper Surmiak (Jedrzej Hycnar), quien justamente estaba de servicio cuando se reportó la primera falla de la alarma.

No obstante, Kacper Surmiak tiene una coartada: fue a la ceremonia militar de un amigo junto con Bartek, el dueño de una tienda de cintas de video, y Marek, que vive en el campo y pertenece a una familia de cazadores. Cuando Gadacz y Janicka los interrogan, aseguran que salieron de Varsovia a las 10:25. La presión en la hora hace sospechar a Tadeusz, al igual que el hecho de que tomar el camino largo para ser captados por la cámaras.

En los tres interrogatorios, Gadacz utiliza sus viejos métodos que incluyen infundir miedo y jugar con la mente de los sospechosos. Con Kacper alimenta pirañas para demostrar quien tiene el control y a Marek le decomisa dos escopetas solo para que no se sienta muy confiado. Mientras ellos no caen en los juegos del detective, Bartek se convierte en una presa fácil.

Kacper, Bartek y Marek, ¿son culpables?

A medida que “El atraco” avanza queda claro que Kacper, Bartek y Marek son los responsables del asalto al banco. Ellos apuntaban a un botín más grande, los 1 500 000 zlotys de la lotería, pero la suerte no estuvo de su lado y el banco trasladó ese dinero antes de lo estipulado.

Luego de darse cuenta de que Gadacz no se dará por vencido, Kacper le pide ayuda al sueco y a su banda para deshacerse del detective. Pero ese hombre lo traiciona y lo deja en manos de Tadeusz, a quien conocía por su anterior trabajo. Gadacz solo lo desarma y le promete que lo captura.

Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko) interroga a Kacper Surmiak (Jedrzej Hycnar) en la película polaca "El atraco" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ATRACO”?

Para detenerlos, Gadacz necesita pruebas, así que empieza a presionar al eslabón más débil, Bartek. Luego de enviarle una fotografía de la escena del crimen y un video familiar de una de las víctimas, consigue que Bartek sufra un colapso y acepte confesar su crimen. Sin embargo, Kacper lo intercepta y lo asesina para evitar que hable con la policía.

Más tarde, confronta a Marek, quien le reprocha por asesinar a su amigo e intenta dispararle. Cuando la escopeta falla, Kacper lo apuñala hasta la muerte. La policía lo detiene, pero él alega que fue en defensa propia y señala a sus amigos como responsables del asalto. Sin pruebas en su contra, Gadacz lo agrede y amenaza con matarlo, demostrando que no puede dejar atrás los métodos antiguos.

Mientras Kacper es liberado, Gadacz visita la academia militar e interroga al amigo de los ladrones. Tras un breve interrogatorio, el detective descubre que Kacper robó su arma para cometer el delito y la devolvió al día siguiente. Cuando ordena la captura del criminal, este escapa. ¿Logra atraparlo?

¿Por qué Kacper cometió esos delitos?

Tras el suicidio de su madre, Kacper y su hermana Ewa fueron llevados a orfanatos. Cuando Kacper cumplió la mayoría de edad y salió intentó recuperar a su hermana, pero no se lo permitieron debido a que no podría darle una vida digna. Al enterarse de que Ewa fue adoptada, Kacper decide robar un banco para no perder al único familiar que le queda.

Bartek y Marek aceptan ayudar a su amigo con el asalto, pero las cosas se salen de control y se convierten en asesinos. El bando debía estar vacío, pero el cumpleaños de otra cajera cambió eso. Durante el asalto, Bartek menciona el nombre de Kacper, quien asesina a los testigos para evitar ser capturado.

¿Qué pasó con Kacper y Gadacz?

Al final de “El atraco”, Kacper se refugia en la casa de la familia adoptiva de Ewa. La policía rodea el lugar, pero Gadacz pide no utilizar la violencia y busca a Kacper, quien se despide de su hermana y pide salir solo. Aunque sale con las manos levantadas, un mal movimiento provoca que los oficiales le disparen.

Por su parte, la agente Janicka Aleksandra es condecorada por resolver el caso. En tanto, Gadacz decide no esconderse más en su pasado y llamar a su nieta.

Kacper Surmiak (Jedrzej Hycnar) se entrega y muere al final de la película polaca "El atraco" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ATRACO”?

“El atraco” está disponible en Netflix desde el 16 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo thriller criminal polaco solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.