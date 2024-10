Los Pogues volverán a la costa en la cuarta temporada de “Outer Banks”, serie de Netflix creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke. John B., Sarah, Kiara, J. J., Pope y Cleo emprenden una nueva aventura después de buscar un gran tesoro. ¿Cuál será el nuevo objetivo? ¿Qué problemas ocasionará? ¿Quiénes son los nuevos enemigos? ¿Qué actores regresan en la cuarta entrega y quiénes se suman? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

Por supuesto, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Austin North y Drew Starkey vuelven como los protagonistas de la cuarta entrega, que se divide en dos partes. La primera se estrenará el 10 de octubre de 2024 y la segunda, el 7 de noviembre.

A ellos se unen J. Anthony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez y Mia Challis. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de “Outer Banks”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “OUTER BANKS”

1. J. Anthony Crane como Chandler Groff

J. Anthony Crane, que apareció en “Elementary”, “Madam Secretary”, “Chicago P.D.”, “Monsterland”, “Succession”, “After The Worst Happens”, “Blue Bloods” y “Dead Ringers”, da vida a Chandler Groff, quien afligido por la pérdida de su esposa, recibe a los Pogue en su última aventura.

J. Anthony Crane interpreta a Chandler Groff, un hombre que recibe a los Pogue en la cuarta temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

2. Pollyanna McIntosh como Dalia

Pollyanna McIntosh, conocida por sus papeles en las películas “Exam”, “The Woman”, “Filth” y “Let Us Prey”, y por interpretar a Jadis en la serie “The Walking Dead”, asume el rol de Dalia, que de acuerdo con la descripción de Netflix, es “una líder revolucionaria y una malvada mundana que busca un botín y se encuentra cara a cara con los Pogues”.

3. Brianna Brown como Hollis Robinson

Brianna Brown, conocida por haber interpretado a Lisa Niles en “General Hospital” y a Taylor Stappord en “Devious Maids”, y por ser parte de producciones como “Criminal Minds”, “Private Practice”, “Revenge”, “The Mentalist”, “Dynasty”, encarna el rol de Hollis Robinson, la agente inmobiliaria más importante de la isla. Aunque anteriormente “había trabajado con Ward en un exitoso acuerdo comercial, ahora tiene puesta la mira en Rafe para una nueva aventura”.

4. Rigo Sánchez como Lightner

Rigo Sánchez, que participó en “The O.C.”, “Grey’s Anatomy”, “”Viajero en el tiempo”, “The Book of the Border”, “Queen of the South”, “The Last Ship”, “Lucifer”, “Animal Kingdom” y “Station 19″, interpreta a Lightner en la temporada 4 de “Outer Banks”. Se trata de un imponente extraño con nervios de pirata.

Rigo Sánchez asume el rol de Lightner, calculador hombre de campo, en la cuarta temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

5. Mia Challis como Ruthie

Mia Challis, que fue parte de “Two Fists, One Heart”, “Red Dog: True Blue”, “User Not Found”, “FBI: International”, “Clickbait”, “The Disinvited” y “Killer Nurses”, da vida a Ruthie, una joven salvaje con una vena tóxica que desarrolla una relación cercana con Topper.

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 4 de “Outer Banks”:

Chase Stokes como John Booker Routledge / John B.

Madelyn Cline como Sarah Elizabeth Cameron

Madison Bailey como Kiara ‘Kie’ Carrera

Jonathan Daviss como Pope Heyward

Rudy Pankow como JJ Maybank

Carlacia Grant como Cleo

Austin North como Topper Thornton

Drew Starkey como Rafe Cameron

Fiona Palomo como Sofia

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “OUTER BANKS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “si en la temporada pasada avanzábamos 18 meses para ver como Wes Genrette les proponía a los Pogues buscar el tesoro de Barbanegra, en la temporada 4 retrocedemos hasta el momento en que se gestó todo. Tras encontrar el oro de El Dorado, los Pogues regresan a ‘Outer Banks’ con la intención de llevar una vida ‘normal’. Conviven en un nuevo refugio seguro, denominado oficialmente ‘Poguelandia 2.0′, donde regentan con bastante éxito una tienda en la que venden cebos, aparejos y excursiones organizadas.

Sin embargo, tras varios contratiempos económicos, John B., Sarah, Kiara, J. J., Pope y Cleo aceptan la oferta de Wes, que los arrastra de nuevo a la aventura por el oro. Antes de que se den cuenta, se ven inmersos en una carrera por encontrar el tesoro con nuevos y peligrosos enemigos pisándoles los talones. Los problemas no hacen más que multiplicarse, por lo que se ven obligados a plantearse su pasado, presente y futuro: ¿quiénes son?, ¿ha valido la pena todo lo vivido hasta ahora?, ¿cuánto están dispuestos a perder?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “OUTER BANKS”?

La primera parte de la cuarta temporada de “Outer Banks” se estrenará el jueves 10 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.