CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Greg Jardin, “Lo que hay dentro” (“It’s What’s Inside” en su idioma original) es una comedia de terror de Netflix que narra la historia de un grupo de amigos de la universidad que se reencuentran antes de la boda de Reuben (Devon Terrell). Cuando Forbes (David Thompson), un amigo que se había distanciado del resto llega con una maleta que contiene un misterioso dispositivo que hace posible el intercambio de cuerpos, la fiesta se convierte en una pesadilla existencial. ¿Cuál es la verdad detrás del juego? ¿Todos vuelven a sus cuerpos reales? A continuación, te cuento lo que pasó con cada uno de los protagonistas.

A la fiesta preboda asisten, la ansiosa Shelby (Brittany O’Grady), su insensible novio Cyrus (James Morosini), la influencer Nikki (Alycia Debnam-Carey), el chico de los fondos fiduciarios Dennis (Gavin Leatherwood), la artista Brooke (Reina Hardesty) y la espiritual Maya (Nina Bloomgarden). Cuando Reuben menciona que invitó a Forbes, todos se sorprenden debido a la pelea de este último con Dennis y su posterior expulsión.

El enigmático Forbes (David Thompson) finalmente llega y tras responder algunas preguntas revela lo que contiene su misterioso maletín: una máquina que desarrolló junto a otros colegas y con que se puede cambiar de cuerpos. Aunque al inicio los protagonistas de “Lo que hay dentro” tienen miedo y dudas, al final caen en la tentación de un juego maquiavélico que hace aflorar verdades ocultas, deseos reprimidos y rencores que llevaban mucho tiempo guardados bajo llave.

Dennis (Gavin Leatherwood) en la primera ronda del maquiavélico juego en la comedia de terror "Lo que hay dentro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LO QUE HAY DENTRO”?

En la primera ronda, todos se divierten, sobre todo Cyrus, quien gracias a que Forbes finge ser Cyrus en el cuerpo de Dennis puede utilizar el cuerpo de Reuben para besar a Nikki, a quien desea desde hace mucho tiempo. Sin más incidentes, los amigos vuelven a sus respectivos cuerpos. Mientras la mayoría, incluso la temerosa Shelby, propone otra ronda, Cyrus se niega a participar.

Después de una discusión con Shelby, Cyrus acepta jugar, pero le advierte del primer engaño de Forbes y acuerdan una señal para reconocerse. Empieza la segunda ronda y Cyrus, quien está en el cuerpo de Forbes, repite la señal desesperadamente para encontrar a su novia hasta que la identifica en el cuerpo de Nikki.

En tanto, Reuben, que está en el cuerpo de Dennis, busca a Maya, con la que tuvo una relación en el pasado y aún no la logrado olvidarla. Aunque en el cuerpo de Maya está Brooke, acepta acompañarlo al balcón y le sigue el juego. Shelby (Nikki) intenta iniciar un juego con Cyrus (Forbes), pero terminan discutiendo y reuniéndose con el resto para recuperar sus cuerpos.

Mientras Shelby (Nikki), Cyrus (Forbes), Nikki (Brooke), Dennis (Cyrus), Maya (Shelby) y Forbes (Reuben) discuten, Reuben (Dennis) y Brooke (Maya) caen del balcón y mueren. El resto del grupo no sabe qué hacer. Nikki (Brooke) propone llamar a la policía, pero Forbes (Reuben) se opone. Cyrus (Forbes) insiste en volver a cambiar de cuerpos, pero los verdaderos Maya y Dennis se niegan a ser los únicos perjudicados.

La discusión llega a tal punto que Dennis revela que Cyrus tiene una relación de nueva años con Shelby solo porque Nikki lo rechazó. Cyrus contraataca mencionando que Dennis no hizo nada con su vida y que debería dar la gracias por quedarse en el cuerpo de alguien como Reuben. En venganza, Dennis (Cyrus) llama a la policía y “confiesa” que causó la muerte de dos de sus amigos.

Shelby (Brittany O'Grady) se niega a dejar el cuerpo de Nikki y regresar al suyo en la película "Lo que hay dentro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LO QUE HAY DENTRO”?

Forbes (Reuben) aprovecha la distracción para escapar, pero Nikki (Brooke) lo noquea y la amarra con ayuda de Cyrus (Forbes). Shelby (Nikki) también sabe cómo funciona la máquina, así que creen que están salvados, sin embargo, ella se niega a cambiar. Nikki reclama su cuerpo y se produce otra discusión. Cyrus trata de convencerla, pero la intervención de Brooke (Maya) lo arruina todo.

¿Quiénes recuperan su verdaderos cuerpos?

Antes de que al policía llegue, Shelby le propone a Cyrus quedarse en el cuerpo de Nikki y a él colocarlo en el cuerpo de Reuben, él acepta, pero Nikki no está dispuesta a perder su cuerpo, así que utiliza su alergia al maní para que Forbes se haga cargo del último cambio. Los oficiales entran a la casa y ¿quiénes volvieron a su cuerpo?

Dennis se quedó en el cuerpo de Forbes; Nikki, en el cuerpo de Reuben; Maya, en el cuerpo de Brooke; mientras que Shelby y Cyrus regresaron a sus propios cuerpos. Este último fue encerrado en prisión por las muertes de “Dennis” y “Maya”, además lo acusaron de transferir el dinero de Dennis a una cuenta en el extranjero.

¿Quién es el verdadero culpable?

Beatrice, la hermana de Forbes. Al inicio de “Lo que hay dentro” se menciona que Forbes y Dennis pelearon en una fiesta debido a que el chico de los fondos fiduciarios engañó a Nikki con Beatrice, a quien le hizo varias promesas de amor. Por supuesto, Dennis negó todo y provocó que Beatrice tuviera un episodio por el que internaron en un hospital psiquiátrico.

Cuando Forbes visitó a su hermana y le contó sobre la máquina que desarrolló con sus amigos, Beatrice vio la oportunidad de vengarse y la tomó, es decir, la persona que llegó a la fiesta preboda con la máquina fue Beatrice. Antes de la llegada de la policía, Beatrice se queda en el cuerpo de Nikki y con el dinero de Dennis.

¿Por qué Shelby fue la menos afectada? Ella no asistió a la fiesta en la que se burlaron de Beatrice, así que no era uno de los objetivos de la hermana de Forbes. ¿Por qué Shelby no declaró a favor de Cyrus? La propuesta de quedarse en el cuerpo de Nikki fue una prueba y su novio falló.

Beatrice robó el cuerpo de su hermano Forbes (David W. Thompson) para su venganza en la comedia de terror "Lo que hay dentro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LO QUE HAY DENTRO”?

“Lo que hay dentro” está disponible en Netflix desde el 4 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de terror solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.