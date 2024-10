CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Venom: The Last Dance”, también conocida como “Venom 3″ o “Venom: El último baile”, Eddie Brock (Tom Hardy) y el simbionte Venom regresan para una última aventura. Ambos deben escapar debido a que Eddie ha sido incriminado por el asesinato del detective Mulligan y el dios del vacío Knull envió a sus Xenófagos a conseguir el códice que necesita para liberarse. ¿Qué pasó con los protagonistas de la quinta película del Universo Spider-Man de Sony (SSU)? A continuación, te cuento los principales momentos.

La secuela de “Venom” (2018) y “Venom: Let There Be Carnage” (2021) empieza mostrando que Knull, el dios del vacío, destructor de mundos y creador de los simbiontes, fue encerrado por estos últimos cuando la luz invadió su reino. Sin embargo, existe una forma de escapar de su prisión: un código que se encuentra en la tierra, específicamente en Eddie/ Venom. Los Xenófobos, que también son una creación de Knull, son los encargados de encontrarlo.

En tanto, el protagonista de “Venom: The Last Dance” regresa a su universo después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home”. Cansado de todo eso, el simbionte causa destrozos en el bar y deja una parte de su cuerpo en una moneda. Cuando se entera de la muerte de Patrick Mulligan, Eddie decide ir a Nueva York para amenazar al fiscal y conseguir que retire los cargos en su contra.

Eddie Brock / Venom (Tom Hardy) tiene el código que Knull necesita en la película "Venom: The Last Dance" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “VENOM: THE LAST DANCE”?

Venom vuelve a tomar el control para devorar a unos criminales, pero esa transformación atrae a un xenófago y al general Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor), quien recoge el fragmento del simbionte en el bar y detiene al cantinero. Poco después, se reúne con la Dra. Payne (Juno Temple), quien se encarga de estudiar a los simbiontes, en el Área 51.

Mientras la Dra. Payne y Strickland hablan con Mulligan, a quien salvaron en el laboratorio gracias a que lo unieron al simbionte Toxin, Eddie es atacado por otro xenófago. Aunque sobreviven, acuerdan no volver a transformarse por completo para evitar atraer a esas criaturas.

¿Por qué el códice está en Eddie y Venom?

El códice que Knull necesita para escapar está en Eddie y Venom, ya que surgió cuando el simbionte negro revivió a su anfitrión. Mulligan/ Toxin revela que para evitar el ataque de Knull deben destruir el código, es decir, matar al simbionte o a su anfitrión. Strickland acepta encantado, pero Payne tiene dudas.

Después del ataque del general Strickland y sus tropas, que fueron destruidos por los xenófagos, Eddie conoce a una familia que se dirige al Área 51 para conocer extraterrestres antes de que destruyan el lugar. Con la ayuda de este grupo, el protagonista de “Venom: The Last Dance” llega a Las Vegas, donde se reencuentra con la señora Chen.

Eddie Brock / Venom (Tom Hardy) es perseguido por los xenófagos y el general Strickland en la película "Venom: The Last Dance" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VENOM: THE LAST DANCE”?

En el casino, Venom se transforma y atrae a un xenófago. Aunque logra ocultarse, no puede evitar ser capturado por el general Strickland, quien toma el control del laboratorio de la Dra. Payne, quien evita la muerte de Eddie liberando a Venom. Una vez más, la transformación atrae a la cazadora de simbiontes y se produce un gran enfrentamiento.

Los otros simbiontes retenidos en el laboratorio son liberados en un intento por detener a la xenófaga, quien emite un sonido para pedir refuerzos. Cuando Knull envía más cazadores de simbiontes a la base a través de un portal, queda claro que no podrán ganar la batalla, así que Venom entiende que la única forma de detener a las criaturas es sacrificándose.

Venom, ¿muere?

Venom arrastra a todos los xenófagos hasta el tanque de ácido y Strickland, que resultó gravemente herido, se encarga de activarlo. “Nunca te olvidaré, no me olvides, Eddie”, le dice Venom a Eddie. “Por ahora, es solo un adiós”. Posteriormente, Strickland se hace explotar con una granada que destruye todo a su alrededor.

Mientras escapan, la Dra. Payne utiliza el simbionte Flash para salvar a su compañera. Por otro lado, Eddie despierta e intenta hablar con Venom, pero no obtiene respuesta. Tras enterarse de que su historial está limpio, Eddie se dirige a la Estatua de la Libertad y recuerda a su amigo. Sin embargo, una de las escenas post-créditos podría ser una pista del regreso del simbionte.

¿Qué significan las escenas post-créditos de “Venom: The Last Dance”?

En la primera escena post-créditos de “Venom: The Last Dance”, Knull proclama que aunque ha perdido la batalla, los planetas le pertenecen y que todos serán destruídos, lo que sugiere que podría volver a aparecer en una próxima película. ¿”Spider-Man 4″?

En la segunda escena post-créditos, se muestra que el cantinero que fue arrestado por Strickland sobrevivió a la explosión del laboratorio, al igual que una cucaracha que aparece cerca de un frasco roto. ¿Se trata del frasco que el general utilizó para capturar el fragmento de Venom?

Eddie Brock (Tom Hardy) sobrevive al final de "Venom: The Last Dance", pero pierde a su simbionte (Foto: Sony Pictures Releasing)