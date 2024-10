Tras la muerte de su esposa, un psicólogo infantil se reúne con su próximo paciente, un extraño niño que parece estar conectado de alguna manera con su pasado en “Before”, thriller psicológico y de suspenso de Apple TV+. ¿Quieres conocer más detalles sobre la miniserie creada por Sarah Thorp (“The Bounty Hunter”), quien también se desempeña como showrunner, escritor y productor ejecutivo? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

El drama de misterio sobrenatural tiene como protagonista al galardonado actor, comediante y cineasta Billy Crystal, que es productor ejecutivo junto a Roth (“Killers of the Flower Moon”, “Dune”). En tanto, Adam Bernstein (“Silo”, “Billions”) es el director del piloto y Jet Wilkinson (“The Chi”, “Truth Be Told”) es el director de producción.

La ganadora de varios premios Emmy y Tony Judith Light (“Transparent”), Jacobi Jupe (“Peter Pan & Wendy”), la nominada al Oscar Rosie Perez (“The Flight Attendant”), la nominada al premio Tony Maria Dizzia (“Orange Is the New Black”) y Ava Lalezarzadeh (“In the Garden of Tulips”) también forman parte del elenco de “Before”.

Judith Light asume el rol de Lynn, mientras que Billy Crystal asume el rol de Eli en el thriller psicológico y de suspenso "Before" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “BEFORE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “Before” es un thriller psicológico atmosférico que sigue a “Eli, un psiquiatra infantil que, después de perder recientemente a su esposa, Lynn, se encuentra con un niño con problemas que parece tener una conexión inquietante con el pasado de Eli”.

Por lo que he visto en el tráiler, los problemas de Eli comenzaron cuando su esposa Lynn se quitó la vida en la bañera de su casa. Visita a una colega para hablar de lo que le inquieta y se da cuenta que el pequeño Noah podría estar relacionado con su tragedia. En tanto, el niño menciona que Eli hizo algo malo. ¿A qué se refiere?

¿CÓMO VER “BEFORE”?

Los dos primeros episodios de “Before” se estrenarán el viernes 25 de octubre de 2024 en Apple TV+, mientras que el resto se emitirá cada semana hasta el 20 de diciembre.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama psicológico y suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BEFORE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BEFORE”

Billy Crystal como Eli

Judith Light como Lynn

Rosie Perez como Denise

Jacobi Jupe como Noah

Maria Dizzia como Barbara

Ava Lalezarzadeh como Cleo

Sakina Jaffrey como Gail

Hope Davis como el Dr. Jane

Stephen Wallem como Charlie

Julia Chan como Therapist

Miriam Shor como Sue Ann

Itzhak Perlman como Drake

Jacobi Jupe interpreta a Noah, el niño que parece conocer el pasado de Eli, en el thriller psicológico y de suspenso "Before" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BEFORE”?

“Before”, que cuenta con Billy Crystal, Adam Bernstein, Eric Roth, Sarah Thorp y Jet Wilkinson como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BEFORE”?

El rodaje de “Before” empezó en mayo de 2023 en Nueva Jersey bajo el nombre de “Winston”, pero se suspendió debido a la huelga del Writers Guild of America de 2023. Las grabaciones se reanudaron en diciembre en Moonachie, Nueva Jersey.