La primera temporada de “Agatha All Along”, conocida como “Agatha ¿Quién si no?” en España y “Agatha en todas partes” en Hispanoamérica, terminó el 31 de octubre de 2024 tras nueve emocionantes y reveladores episodios. Después de los eventos del último episodio, los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se preguntan si la historia de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y William Kaplan / Billy Maximoff (Joe Locke) continuará en una segunda entrega. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

El spin-off de “WandaVision” y la undécima serie del MCU sigue a la infame Agatha Harkness mientras descubre que quedó atrapada por tres años en el mundo que creó Wanda y perdió sus poderes. Gracias a un sospechoso Jovencito gótico se libera del hechizo deformado y acepta llevarlo al legendario Sendero de las Brujas, una serie de pruebas mágicas que, de sobrevivirlas, recompensan a la bruja con aquello que le hace falta.

Agatha y el misterioso Jovencito reúnen un desesperado aquelarre para poder recorrer el sendero. En el camino descubren varios secretos como la verdadera identidad de los personajes interpretados por Joe Locke y Aubrey Plaza, lo que pasó con el hijo de Harkness y la verdad sobre el sendero. ¿Habrá más episodios?

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y Death (Aubrey Plaza) en el último episodio de la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

“AGATHA ALL ALONG”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada de “Agatha All Along”, pero debido al éxito de la serie es una posibilidad. No obstante, también es probable que no tenga más episodios, al igual que las otras series de Marvel y Disney+, a pesar de que dejó el camino preparado para continuar la historia de Agatha y Billy.

Aunque esta serie no consiga una nueva entrega, puede servir como base para futuros proyectos, ya que presentó a personajes importantes del MCU, Wiccan y Death. Tanto Agatha como estos personajes podrían aparecer en otras películas o series del Universo Cinematográfico de Marvel.

Las únicas series de Marvel Studios que consiguieron una segunda temporada fueron “Loki” y “What If...?”, así que es posible que “Agatha All Along” no tenga la misma suerte. Sobre todo, porque el productor ejecutivo Brad Winderbaum indicó a Variety que el estudio buscará contar más historias de menor presupuesto después del éxito de “Agatha”.

De confirmarse una temporada, definitivamente Kathryn Hahn y Joe Locke deberían formar parte del proyecto. Tal vez la historia continúe inmediatamente después del noveno episodio, donde se revela la verdad de Agatha Harkness y el Sendero de las Brujas. ¿Billy continuará buscando a Tommy?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Marvel Studios sobre el futuro de “Agatha All Along” o sobre la participación de sus personajes en otros proyectos.

¿Qué pasará con Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y William Kaplan / Billy Maximoff (Joe Locke) en una temporada 2 de "Agatha All Along"? (Foto: Disney+)

¿CÓMO VER “AGATHA ALL ALONG”?

La primera temporada de “Agatha All Along” terminó el 31 de octubre de 2024 así que todos los episodios están disponibles en Disney+. Por lo tanto, para ver el final de temporada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.