CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El asesinato de su hermana marcó la vida de Lucy Field (Madison Bailey), pero una máquina del tiempo le da la oportunidad de cambiar el pasado en “Corte en el tiempo” (“Time Cut” en su idioma original), película slasher de ciencia ficción de Netflix. Tras volver a principios de los años 2000, Lucy, con ayuda de Quinn (Griffin Gluck) y Summer Field (Antonia Gentry), intenta detener al Sweetly Killer. ¿Lo logra? ¿De quién se trata? ¿Podrá cambiar el pasado sin destruir el futuro? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas de la cinta dirigida por Hannah MacPherson, quien coescribió el guion con Michael Kennedy.

El largometraje que tiene 91 minutos de duración empieza con Summer asistiendo a una fiesta el 18 de abril de 2003. Tras el terrible asesinato de sus amigos, Val Vaughn (Sydney Sabiston), Brian (Kataem O’Connor) y Emmy Golden (Megan Best), Summer no está de humor para celebraciones, así que prefiere marcharse, pero antes de poder volver a casa es atacada por el asesino de Sweetly y se convierte en la cuarta víctima.

“Corte en el tiempo” hace un salto hasta el 18 de abril de 2024, donde Lucy descubre que consiguió una pasantía en la NASA. Cuando comparte la noticia con sus padres, ellos ponen excusas para no dejarla ir por temor a perderla como sucedió con Summer. Para conmemorar el aniversario luctuoso de Summer, los Field visitan el lugar donde falleció. Durante el homenaje, Lucy ve una extraña luz en el granero y al revisar descubre una máquina del tiempo que la transporta al 16 de abril de 2003.

Lucy (Madison Bailey) y sus padres, Gil y Rachel, visitan el lugar donde murió Summer, en la película “Corte en el tiempo” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CORTE EN EL TIEMPO”?

Luego de recorrer las calles de Sweetly, ver que todo es diferente, entrar a la escuela y conocer a su hermana, Lucy se convence de que está en 2003, justo dos días antes de la tragedia que arruinó a su familia. En busca de algunas explicación para su viaje en el tiempo, busca al profesor de ciencias que le presenta a Quinn, un estudiante muy aplicado.

Cuando ve que Ethan Palmer (Samuel Braun) y sus amigos planean lanzar a Quinn al lago y que nadie pretende ayudarlo, Lucy decide intervenir. Tras salvar a Quinn, resuelve confiarle su secreto. Aunque le cree le recomienda no intervenir para no alterar el futuro. No obstante, acepta esconder la máquina del tiempo a su cochera y ayudarla a entrar a casa de los Field.

La máquina del tiempo requiere de antimateria para funcionar y eso solo lo pueden conseguir en la empresa en la que trabaja Gil Field (Michael Shanks). Lucy se ofrece a ayudar a Summer con una tarea para conseguir la tarjeta de acceso, pero conocer a su hermana se vuelve más interesante.

Durante la charla con su hermana, Lucy decide que debe impedir los primeros asesinatos. Llega al centro comercial y rescata a Val, pero el asesino las alcanza y mata a la amiga de Summer. Además, apuñala al guardia de seguridad, algo que no sucedió en la línea de tiempo original. Asustada porque solo empeoró las cosas, prefiere enfocarse en conseguir el elemento que requiere para volver a casa.

Lucy Field (Madison Bailey) intenta salvar a Val, pero el asesino la alcanza en la película slasher "Corte en el tiempo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CORTE EN EL TIEMPO”?

Cuando Summer la interroga, la protagonista de “Corte en el tiempo” comparte su secreto y revela que Emmy será la siguiente víctima. Summer insiste en evitar la muerte de su mejor amiga, pero Lucy no quiere alterar más el futuro. Quinn, quien está perdidamente enamorado de Summer, no se puede negar y accede a intervenir. A pesar del riesgo, salvan a Emmy.

Al pasar tiempo en casa de Summer, Lucy se da cuenta de que sus padres eran muy diferentes antes de la muerte de su hermana y que no planeaban tener más hijos. Por lo tanto, si Summer vive, ella no existirá. Sin importar el riesgo, Lucy decide ser sincera con su hermana y le asegura que tendrá un futuro.

¿Quién es el asesino de Sweetly?

Los padres de Lucy pensaban que Ethan asesinó a su hija debido a que ella terminó su relación de dos años sin explicación. Sin embargo, cerca del final de “Corte en el tiempo” se revela que el verdadero culpable es el propio Quinn, pero del futuro. ¿Tiene sentido? Mientras se infiltran en la planta nuclear, Lucy y Quinn descubren que alguien llegó antes, mató a un guardia y se llevó antimateria, lo que los lleva a la conclusión de que el asesino viene del futuro.

Summer escapa de su atacante con ayuda de Lucy y Quinn, quienes atropella al asesino. No obstante, este se pone de pie y se quita la máscara, revelando que es Quinn adulto. El grupo se esconde en la cochera y preparan la máquina para volver al 2024. El asesino de Sweetly aparece y explica que se convirtió en eso debido a los maltratos de Ethan y al rechazo de Summer.

Lucy activa la máquina luego de que su hermana y Quinn salen de la cochera. En 2024, Lucy se enfrenta al asesino y consigue deshacerse de él. Sin embargo, no se queda en su tiempo. Regresa con Summer y Quinn para empezar una nueva vida a partir de 2003.

Quinn (Griffin Gluck) asesinó a Summer y a sus amigos en venganza por su rechazo en la película “Corte en el tiempo” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CORTE EN EL TIEMPO”?

“Corte en el tiempo” está disponible en Netflix desde el 30 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película slasher de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.