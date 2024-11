El episodio 8 de “The Penguin” (en español: “El Pingüino”) ya está disponible en Max, por lo que miles de fans han podido disfrutar del emocionante desenlace de la serie protagonizada por Colin Farrell. Sin embargo, si llegaste a esta nota, quizá es porque te quedaste con alguna duda sobre la conclusión de la historia y lo que supone para los próximos proyectos de la franquicia “The Batman”. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que el capítulo en cuestión se titula “A Great or Little Thing”, está dirigido por Jennifer Getzinger y cuenta con el guion de Lauren LeFranc.

Este se centra en Oz (Farrell), quien se se enfrenta a Sofía (Cristin Milioti) en un duelo final, mientras que ella también obliga a Francis (Deirdre O’Connell) a confrontar a su hijo por su pasado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Penguin”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE PENGUIN”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie de HBO, Oz visita a Francis en el hospital y queda destrozado al descubrir que su madre ha sufrido un derrame cerebral, dejándola en estado vegetativo. Nuestro protagonista se niega a aceptar esta realidad y, llorando, le suplica a la mujer que le diga que está orgullosa de él. No obstante, ya es muy tarde para eso.

Más adelante, él y Victor conversan. Así, el hombre le agradece al muchacho por ayudarlo en su peor momento y hacer posible que se quedara con el liderazgo del mundo criminal de Gótica. El chico, por su parte, le dice a su mentor que lo que ve como si fuera familia.

Al escuchar esto, Oz decide que su interlocutor ha visto demasiado y, fríamente, lo estrangula hasta la muerte... asegurándole que, esta vez, no puede llevarlo con él.

“Me has visto en mi peor momento. Toda esta m*erda con mi mamá. Tú has estado allí... A mi lado, cada maldito paso. Pero escucha, niño. Yo, eh... No puedo llevarte conmigo esta vez (...) Quiero decir, esa es la cuestión sobre la familia. Es tu fuerza, pero también te hace débil. Y eso no lo puedo soportar más. Lo lamento. Eres un buen hombre, Vic. Tienes un buen corazón. No fue por nada”, afirma el mismo sujeto que dejó morir a sus hermanos en el pasado.

Tras este deceso dolorosísimo para los espectadores del show, vemos a Oz robarle el dinero a su víctima, tirar su carnet de conducir a un río cercano y marcharse del lugar.

Por otro lado, nos trasladamos al Asilo Arkham, donde parece que Sofia está recibiendo un castigo peor que la muerte. Esto, tras ser incriminada por Oz de innumerables delitos que se llevaron a cabo en los últimos días.

Entonces, notamos que el Dr. Rush ha regresado a la prisión para cuidar de la joven y, durante una de sus visitas, él le entrega una carta de Selina Kyle, quien afirma ser la medio hermana de Falcone. Al leer la misiva, vemos a una Sofía iluminada por su contenido.

De regreso a Oz, el programa nos revela que él ha llevado a Francis, postrada en una cama, a una suite del ático... tal como alguna vez le prometió. Aunque, por supuesto, no son las circunstancias que ella habría deseado.

El villano la deja para bailar con Eve, quien está vestida como su madre y le dice lo que quiere oír: “Gotham es tuya, cariño. Nada está en tu camino ahora”.

Finalmente, en el exterior, observamos la Bati-señal brillando en la distancia. ¡El cielo se ilumina con el símbolo del Caballero de la noche!

Al final de "The Penguin", Oswald "Oz" Cobb baila con Eve Karl, quien actúa como Francis Cobb, la madre del villano (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE PENGUIN”?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la showrunner Lauren LeFranc explicó algunos detalles claves del desenlace de “The Penguin”, entre los que destacan la impactante muerte de Victor.

“Creo que Oz mata a Victor porque Victor lo ha visto en su momento más vulnerable y porque Victor realmente se preocupa por él y lo quiere, y porque Victor lo ve como de la familia. Aprendió algo de lo desesperado que estaba cuando amenazaron a su madre. Creo que Oz piensa que para alcanzar el siguiente nivel de poder, no puede tener debilidades. Y ve el amor, el afecto y la familia como debilidades”, aseguró.

En esa misma línea, la creativa asegura que el protagonista ganó poder, pero a costa de perder su humanidad o “cualquier forma de humanidad que tuviera”.

“Ese era mi objetivo. Y mi argumento desde el primer día es que esta es una historia de ‘ascenso al poder’. Pero tiene que sentirse como si hubiera un costo para las decisiones que tomó y lo que logró. Y él realmente está viviendo en su propia ilusión. Eligió mantener viva a su madre. Está bailando con Eve, que está vestida como su madre. Y está creando su propia narrativa y su propio mundo de lo que es aceptable que, creo, es por desgracia sorprendentemente relevante para lo que muchas personas en nuestro mundo se están haciendo a sí mismos en posiciones de poder”, agregó.

Por último, sobre lo que implica este desenlace para el futuro de la franquicia, la productora manifestó que su tarea era establecer la conexión entre la primera película y “The Batman: Part II”.

“Me encantan todos estos personajes, ha sido muy divertido escribirlos, y es un mundo muy atractivo. Hay infinitas historias que se podrían contar en este mundo. No creo que nada deba continuar si no hay mejores historias que contar, o si no puedes superarte creativamente. Así que creo que la única forma de que algo así continúe es si sientes que puedes contar una historia igual de rica, si no más rica”, puntualizó.

Cabe resaltar que se ha confirmado la producción de la trilogía cinematográfica de “The Batman” del director Matt Reeves, por lo que podremos explorar más del universo de Oz, Sofia y compañía a lo largo de estas películas.

Lamentablemente, Victor fue una de las víctimas mortales del final de "The Penguin". Esto confirma el estatus de Oz como villano (Foto: HBO)